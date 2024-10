Nyakánál fogva rángatta, megverte, zaklatta a feleségét egy őrbottyáni férfi - videó

Az elmúlt egy hónapban durvult el a Pest vármegyei településen élő 42 éves férfi és felesége viszonya. A ház ura egyre durvábban kezdett viselkedni az asszonnyal, akitől egy gyereke is született. Az őrbottyániak felháborodtak az eset hallatán. Nem értik, hogy bánhat így valaki a saját nejével.

Az ilyen férfit börtönbe kell zárni

- mondta egy nő.

Elég aljas dolog egy nőt bántalmazni

- tette hozzá egy férfi.

Alávaló ember, aki ezt meg meri tenni a feleségével

- fejtette ki egy másik nő a TV2 Tények riporterének.

Mint kiderült, a pár egy ideje már sokat veszekedett egymással, mert régóta megromlott a viszonyuk, október 22-én azonban elfajult a vita.

A férfi a nőt a hajánál fogva rángatta, miközben azt ordította, hogy adja neki oda a telefonját.

A nő nem engedelmeskedett. A férfi elment otthonról és csak este ért haza, de nem nyugodt meg napközben. Ismét rátámadt az asszonyra.

Rángatta, ütötte-verte, ahol érte, brutálisan elbánt vele.

Eközben az áldozat megpróbálta magát megvédeni. Az első kezébe kerülő tárggyal, egy laptop töltőjével sikerült visszaütnie, a férje fejét találta el. A rendőrök másnap elfogták a férfit, akinek a bíró 1 hónapra elrendelte a letartóztatását. Ha bűnösnek találják, akár hónapokra is rács mögé kerülhet a családon belüli erőszak miatt.

Brutális férfiak, áldozattá váló nők

Egy agresszív budapesti férfi 2022. március 11-én megvárta a válni akaró feleségét a buszmegállóban, félrehívta. A nő azt hitte beszélgetni akar vele, ezért vele ment.

A férfi egy papírvágó ollóval az arcán és a felsőtestén megvágta a nőt.

A támadó egészen addig nem hagyta abba, amíg a járókelők oda nem rohantak. Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett nagyobb baja a megtámadott feleségnek. A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség pár napja távoltartást rendelt el a férfi ellen, akit súlyos testi sértéssel vádolnak. Korábban egy másik bántalmazó kapcsolatban élő nő félmeztelenül, kezében a kisbabájával menekült be egy áruházba, hogy az ott dolgozóktól kérjen segítséget, de egy olyan férfiről is írtunk, aki egy nap részegen, bedrogozva ment haza, és egyből kötekedni kezdett a párjával. Hirtelen közölte vele, hogy megöli, majd egy ablaküvegbe verte a nő fejét és késsel is rátámadt. Egy másik nő pedig megszúrta magát csak azért, hogy orvosi ellátáshoz jusson, mert tudta, hogy egyedül így tud megszabadulni bántalmazó párjától.