Miskolcon 2024. márciusában éjszaka egy már büntetett előéletű férfi részegen összeveszett egy másik férfival az utcán és

egészen addig ütötte amíg az a földre nem került. Majd miután már a földön feküdt akkor is többször megütötte és megrúgta.

A férfit a rendőrség gyanúsítottként kihallgatta, de amint kijött a rendőrségről

újra inni kezdett és ismét szóváltásba került, de most egy buszsofőrrel, aki arra kérte, hogy szálljon le mert nincs jegye.

Mielőtt leszállt, visszalépett a sofőr irányába és a kezét felé emelte, de a buszsofőr ezt ki tudta védeni. A buszsofőr közfeladatot ellátó személynek minősül.

Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt a már büntetett előéletű férfi ellen börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott ellene.

Fotó: Unsplash

Korábban már írtunk közfeladatot ellátó személy elleni erőszakról, ugyanis az elmúlt években több postást is megtámadtak, ezért a Magyar Posta a rendőrséggel összefogva figyelemfelhívó kampányt indít. Az emberek nagy része ugyanis nincsen tisztában azzal, hogy a postai dolgozók közfeladatot ellátó személyek, és az ellenük indított támadások szigorúbb büntetéssel járnak.Az ilyen támadások többnyire közlekedési, vagy kézbesítéssel kapcsolatos konfliktusból erednek. A közfeladatot ellátó személyek elleni támadások nem korlátozódnak a Magyar Posta dolgozóira, az ügyben érintettek a Mentőszolgálat dolgozói is. Évente 100-150 olyan eset történik, amikor mentősökre támadnak. A támadások egyes esetekben sérüléssel, vagy anyagi kárral jár, ami a többi beteg ellátását is veszélyezteti.

Egy férfi rátámadott egy mentősre Bekecsen, amiért az nem vitte el őt ahová szeretné. Ekkor a férfi rángatni kezdte a kocsi ajtaját és trágárul szidni a sofőrt. A mentős kiszállt és arrébb tolta a részeg embert, aki lefeküdt az útra, miközben azt kiabálta, hogy gyomorszájon vágták, aztán káromkodott. A férfi még a rendőrök kiérkezésekor is agresszívan viselkedett.

Nógrád megyében támadt a mentősre egy férfi, mert a birtok kapuja olyan alacsony volt, hogy nem fért át alatta a mentőautó, ezért a mentősök gyalogosan mentek tovább. Az apa emiatt ideges lett és rátámadt a mentősofőrre.