Csádban meghalt a magyar katonai attasé

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint meghalt Vékás-Kovács Imre alezredes, aki a csádi fővárosba, N’Djamenába volt akkreditálva mint Magyarország katonai attaséja – írja az MTI. A kiváló katona és diplomata a Száhel-övezetben végzett szolgálatot, ahol fontos szerepet vállalt a magyar védelmi és biztonságpolitikai célok előmozdításában. A közleményből kiderül, hogy

a hétfőn meghalt alezredes az elmúlt napokban rosszullétre panaszkodott, majd szállodai szobájában holtan találták rá

- írja a Magyar Nemzet.

A halál pontos okait Magyarországon fogják megállapítani, de idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Vékás-Kovács Imre 1988-ban kezdte katonai pályafutását, és azóta számos műveleti területen, valamint diplomáciai beosztásban szolgált. Külszolgálatát nemrég kezdte meg a terrorizmus és az illegális migráció által fenyegetett Száhel-övezetben, amely Magyarország számára kiemelt stratégiai fontosságú. A magyar kormány a szeptemberben aláírt stratégiai partnerség keretében törekszik a régió biztonságának megerősítésére.

A tárgyalások során a felek a terrorizmus elleni közös fellépésről, valamint az illegális migráció visszaszorításának módozatairól egyeztettek, ami különösen fontos a déli irányból érkező fenyegetésekkel szemben.

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium mély részvétét fejezte ki az elhunyt családja felé, és gondoskodnak Vékás-Kovács Imre hazaszállításáról.

A szeptemberben aláírt stratégiai partnerség és a komplex magyar kormányzati szerepvállalás részleteiről tárgyal Máthé László miniszteri biztos vezetésével a magyar kormány, a Hungary Helps, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), valamint a Magyar Honvédség képviselőiből álló delegáció a következő napokban N'Djanemában - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium hétfőn.

Tavaly átfogó biztonsági, gazdasági, humanitárius és oktatási együttműködési program indítását jelentette be Magyarország és Csád között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Száhel-övezet egyetlen stabil állama Csád, a stabilitás exportőreként lehet rá tekinteni a régióban, biztonsága az egész térségben kiemelt jelenőségű, de Európa és Magyarország érdeke is - jelentette ki tavaly Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután megbeszélést folytatott csádi kollégájával Budapesten. A miniszter azt is mondta, a veszélyek korát éljük, két kiemelten súlyos konfliktus is zajlik a környezetünkben, és ettől nem függetlenül olyan méretű és szervezettségű migránstömeg zúdul Európára, amely az európai országok és Magyarország cselekvését igényli.