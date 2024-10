Rendszeresen brutálisan megverte a feleségét, aztán amikor az asszony elhagyta, szexuálisan zaklatta a saját gyerekét

Egy Bács-Kiskun Vármegyei agresszív férfi rendszeresen verte a feleségét. Volt, hogy ok nélkül támadt rá, és ütötte, ahol csak érte. Főleg akkor verte meg brutálisan a feleségét, amikor ivott. De még azután is többször rátámadt, hogy a nő elhagyta őt. Az egyik alkalommal, már a válás után, a nyílt utcán, fényes nappal üvöltötte azt neki, hogy meg fogja ölni.

A verések rendszeresen a közös gyerekük előtt történtek, akinek így mindent végig kellett néznie. Ez persze óriási traumát okozott neki. Ahogy minden bizonnyal az még nagyobbat, hogy a saját apja szexuálisan zaklatta.

A férfi az egyik apai kapcsolattartás alkalmával szexuálisan közeledett az akkor mindössze 8 éves gyerekéhez.

A Kecskeméti Törvényszék az apát szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és zaklatása miatt 3 év fegyházra ítélte, és végleg eltiltotta minden olyan munkától, ahol gyerekekkel kerülhetne közvetlen kapcsolatba. Emellett megszüntette a szülői felügyeleti jogát.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az ellen az ügyészség fellebbezett. Azt szeretnék, ha a férfi súlyosabb ítéletet kapna, vagyis hosszabb időre kerülne börtönbe, ahogy a férfi és annak ügyvédje is elégedetlen volt az ítélettel, amelyet ők túl szigorúnak tartottak.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, azonban a feltárt körülmények miatt a büntetés lényeges súlyosbítása indokolt. Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt.

