Fojtogatta és fenyegette a diákjait egy nagydorogi testnevelő tanár - videó

Egy nap a nagydorogi általános iskolában a lányok öltőzőjében eltört egy tükör. Amikor a fiúk bementek, hogy megnézzék, mi történt, egy kislány, a 14 éves Jázmin rájuk szólt, hogy menjenek ki. Ezután lépett oda hozzá a testnevelő tanár.

Megfogta a tanárnő a nyakát, felnyomta a falra, és mondta neki, hogy ő ne húzkodja a száját és ki ő itt, hogy ő itt dirigáljon. Annyit mondott még neki a tanárnő, hogy ne húzogasd a szádat, mert én úgy megöllek, hogy ennek nyoma sem lesz, meg látszatja se

- mondta a kislány édesanyja a TV2 Tényeknek.

Miután a gyerek elmondta otthon, mi történt, kiderült, hogy nem ő az egyetlen áldozat.

Egy Viki nevű kislányra is rátámadt, őt még tavaly fojtogatta a tanárnő.

Falnak lökte és akkor úgy tudom, hogy ott a nyakánál fogva fellógatta a falra, de úgy, hogy a lába nem érte a földet, meg azt hiszem, a másik kislányt is ugyanígy

- mesélte Viki édesanyja a tévéseknek, akivel a másik áldozat anyukája vette fel a kapcsolatot.

Az áldozatok is megszólaltak a tévében. Az egyikük azt mondta, csak a lányokkal viselkedett így, és ő már nem mer bemenni órára annak ellenére, hogy amióta mindenki tudja, mi történt, ráadásul a gyerekek szülei is feljelentették, a tanárnő megváltozott. Olyan, mintha kicserélték volna, mindenkivel negédes, nagyon kedves. Az is kiderül a riportból, hogy nemcsak tőle, hanem az igazgatótól is félnek a gyerekek.

Az sem ritka, hogy egy oktatási intézményben a saját osztálytársuktól félnek a kicsik.

Ahogy írtuk, a nagykónyai iskolában több osztálytársa másfél percen keresztül vert egy kisiskolást. Ütötték, ahol csak érték a halálra rémült gyereket. Ököllel, tiszta erővel. Az egyik osztálytársuk az egészet videóra vette. A felvételből kiderül, hogy a támadókat többen még biztatták is arra, hogy végezzék ki a rémült fiút és az is, hogy egy diák sem állt ki mellette. Április 29-én délelőtt a bőnyi általános iskolában az első tanítási óra után az egyik hatodikos kislány hátulról leszúrta az egyik osztálytársát késsel. A 12 éves áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopternek a kórházban azonnal megműtötték. Mint kiderült, a kislány előre eltervezte a támadást és halállistát vezetett. Tavaly októberben pedig egy pedagógusra támadtak rá gyerekek. Egy székkel, óra közepén ütöttek le egy amerikai tanárnőt.