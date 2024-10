Digitális Állampolgárság Program: már QR-kód felmutatásával is igazolhatjuk magunkat a rendőri ellenőrzéskor

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás egy új megközelítést alkalmaz, amivel az a cél, hogy az állam és a polgárok közötti kommunikáció egyszerűbb legyen, úgy működjön, ahogyan a polgároknak egyszerűbb – mondta el az Origónak adott interjúban Szép Kristóf, a Digitális Állampolgár alkalmazást fejlesztő cég terméktanácsadója. Az Idomsoft Kft. munkatársa szerint a következő években folyamatosan bővülnek majd a szolgáltatások, az a cél, hogy minél több állampolgár akarja majd használni a DÁP-ot. Már elérhető az eSzemélyis távoli azonosítás is, azoknak pedig, akik nem tudják az eSzemélyijük PIN-kódját, vagy túl régi a személyijük, esetleg csak útlevelük van, azoknak 2025 év elejétől lesz lehetőségük arcképes azonosításra a nemzetközi banki alkalmazásoknál ismert módszerhez hasonlóan. Szép Kristóf elmondta: a rendőri igazoltatásoknál fizikai okmányaink helyett az alkalmazásban lévő QR-kódot kell felmutatni a rendőrnek, aki a saját készülékével beolvassa és ellenőrzi a személyazonosságunkat. Ez az induló funkciók között van, azaz az aktív digitális állampolgároknak már most is elérhető. Arról, milyen új funkciók jönnek még, és kell-e féltenünk a személyes adatainkat, az interjúban olvashat bővebben.

Miért egyedülálló a Digitális Állampolgárság Program? Kiknek szól? A Digitális Állampolgárság Program egy széles körű program, amely az e-közigazgatás megújítását célozza, és ennek a megújításnak több pillére van. A legfontosabb, hogy az állampolgárok igényei mentén kezdtük el átalakítani a meglévő felületeinket, csatornáinkat – mert az e-közigazgatásnak ugyan már megvan a jól működő informatikai alapja, de nem mindig az állampolgárok igényei mentén funkcionál. Ennek az átalakításnak az egyik fő lába a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, amely egy új megközelítést alkalmaz, amivel az a cél, hogy az állam és a polgárok közötti kommunikáció egyszerűbb legyen, úgy működjön, ahogyan a polgároknak egyszerűbb. Kötelező az alkalmazás használata? Nem. Szeptember elején élesedett az új verziója az alkalmazásnak, amelyben már tényleges funkciók működnek, ez bárki számára elérhető, az érdeklődők a Google és az Apple áruházaiból tudják letölteni, de senki sincs kötelezve arra, hogy használja. Viszont a következő években folyamatosan bővülnek majd a szolgáltatások, az a cél, hogy minél több állampolgár akarja majd használni a DÁP-ot. Szép Kristóf, az Idomsoft Kft. terméktanácsadója interjút ad az Origónak a Digitális Állampolgárság Program alkalmazással kapcsolatban

Fotó: Polyák Attila - Origo Mi kell ahhoz, hogy valaki digitális állampolgár legyen? Elegendő letölteni a már említett applikációt, vagy van más teendő is? Először is le kell tölteni az alkalmazást, ehhez biztonsági szempontból megfelelő készülékre van szükség, a dap.gov.hu oldalon lehet erről részletesebben olvasni. Aztán regisztrálni kell az alkalmazásban, ehhez igazolni kell a személyazonosságot. Bemegy az állampolgár a kormányablakba az irataival, és ott egy nagyon gyors ügyintézés – egy-két perc – során regisztrálják őt. Emellett már az eSzemélyis távoli azonosítás is elérhető, azoknak pedig, akik nem tudják az eSzemélyijük PIN-kódját, vagy túl régi a személyijük, esetleg csak útlevelük van, azoknak 2025 év elejétől lesz lehetőségük arcképes azonosításra a nemzetközi banki alkalmazásoknál ismert módszerhez hasonlóan. Fontos elmondani azt is, hogy egy ilyen alkalmazásnál, amelyben fontos hivatalos ügyeket intézünk, fokozott jelentőségű kérdés a biztonság, így a regisztrációnál egy nagyon magas biztonsági szintű ellenőrzést kell végrehajtanunk. Ezt a kormányablakokban könnyű megtenni, hiszen ott az ügyintéző személyesen ellenőrzi a személyazonosságot. A felhasználóknak ugyanakkor nagy igényük van az online azonosításra, hiszen az sokkal kényelmesebb. Viszont egy ilyen azonosítást az online térben megoldani műszakilag összetettebb feladat, miközben azt sem szeretnénk, hogy túlságosan sok, bonyolult biztonsági lépcsőn kelljen végig menni, amit már az állampolgár esetleg nem tud megcsinálni. Ezért fontos az arany középút megtalálása, nagyjából úgy, ahogyan a mobil bankolás esetén is működik egy online regisztráció.

Mi történik, és mi a teendő abban az esetben, ha ellopják valaki mobiltelefonját? Mi történik ilyen esetben az adatokkal, hogyan lehet azokat megvédeni? Ahogy említettem, a biztonság kiemelten fontos, és ennek a DÁP-ban három pillére van. Az egyik, hogy mitől lesz biztonságos a mobilalkalmazás, a másik, hogy az állampolgár mit tud tenni azért, hogy biztonságosabb legyen neki az applikáció használata, a harmadik pedig az, hogy azt is figyeljük, hogy nem történt-e biztonsági incidens. Mindhárom szinttel kiemelten foglalkozunk: az app biztonságát többek között a szigorú készülék- és operációs rendszer követelményekkel garantáljuk, folyamatosan monitorozzuk az alkalmazás és a háttérrendszerek biztonságosságát, és természetesen az elhagyott-ellopott készülékek letiltására is felkészültünk. Ha az állampolgár telefonját ellopják, akkor a 1818-as számon tud minket értesíteni, illetve a dap.gov.hu oldalon is van erre lehetősége, majd mi ezt követően egyből letiltjuk az alkalmazást a telefonon. Szép Kristóf szerint a fejlesztések könnyebbé teszik az online ügyintézést

Fotó: Polyák Attila - Origo Így senki nem fog tudni az appba belépni, és az abban lévő adatokat és funkciókat elérni. Nagyjából úgy kell ezt elképzelni, mint egy elhagyott bankkártya letiltását. Van plusz biztonsági funkció beépítve az alkalmazásba a nagyobb védelem érdekében? Az alkalmazást eleve csak képernyőzárral is védett készülékeken lehet használni, emellett magát az alkalmazást is PIN-kóddal kell védeni, amit mindenki maga tud beállítani, és mi arra is biztatjuk a felhasználókat, hogy a készülék és az alkalmazás PIN-kódja eltérő legyen. Megfelelő mobiltelefonok esetében a PIN-kódot ki lehet váltani biometrikus azonosítással, azaz ujjlenyomat-olvasással vagy arcfelismeréssel is. Az alkalmazás integritására is külön figyelünk, emellett beépítettünk olyan csalásmegelőzési technológiákat, amelyek – a banki alkalmazásokhoz hasonlóan – a gyanús eseteknél további adatokat kérnek a felhasználótól, ezzel is védve őket a visszaélésektől.

Mik az applikáció fő funkciói, amik egyedivé teszik? Az állampolgárok először is a megszokott állami weboldalakra történő belépésnél találkozhatnak a DÁP-pal. Most többféle azonosítással lehet belépni egy állami weboldalra, például az EESZT-be vagy a magyarorszag.hu-ra. Ezeken a felületeken is megjelenik a DÁP mint azonosítási módszer, ami azt jelenti, hogy felhasználónév és jelszó helyett a DÁP alkalmazással, egy QR-kód leolvasásával lehet belépni ezekre a felületekre. Ez nemcsak kényelmesebb, de nagyon biztonságos módszer is, így szakemberekként mi ezt javasoljuk mindenkinek, de pár hónapig még a többi megoldás is alkalmazható marad. A rendőri igazoltatásnál sem kell a személyi, elég lesz a telefonon lévő applikációt használnia annak, aki már regisztrált. Ez a gyakorlatban hogyan néz ki, és mikortól alkalmazható? A rendőri igazoltatásoknál fizikai okmányaink helyett az alkalmazásban lévő QR-kódot kell felmutatni a rendőrnek, aki a saját készülékével beolvassa és ellenőrzi a személyazonosságunkat. Ez az induló funkciók között van, azaz az aktív digitális állampolgároknak már most is elérhető. Szép Kristóf, az Idomsoft Kft. terméktanácsadója

Fotó: Polyák Attila - Origo Milyen további funkciók elérhetők szeptembertől az alkalmazásban? Az első digitális okmány, a digitális hatósági erkölcsi bizonyítvány is elérhető. Magyarországon ez az egyik legtöbbet igényelt okmány, ezért döntöttünk amellett, hogy ezt már az első funkciók között bevezetjük. A DÁP-pal nem postai úton, hanem elektronikus formában kapjuk majd meg ezt a hivatalos dokumentumot, akár pár órán belül. Emellett az alkalmazásban lehet időpontot foglalni a kormányablakokba is, azt látjuk, hogy erre nagy szükség van, az appban ráadásul a korábbinál lényegesen egyszerűbben lehet majd elvégezni a foglalást. Mindezek mellett az alkalmazásban elérhetők a személyes és gépjárműadataink is, amelyeket könnyen ki lehet gyűjteni, és elküldeni, ha valahol hivatalos adatokat kérnek be tőlünk, például új munkahelyre belépéskor vagy szerződéskötések esetén. És még egy fontos funkció érkezik rövidesen, még az ősz folyamán: az elektronikus aláírás. Ez jogilag ugyanolyan erős hatással bír majd, mintha bármelyik hivatalos dokumentumunkat kinyomtatnánk, és kézzel aláírnánk két tanú előtt. A DÁP digitális aláírását az Európai Unió bármely országában elfogadják majd. Mik azok a funkciók, amelyekkel a jövőben bővülni fog a szolgáltatás?

Nagyon sok kutatást készítettünk és készítünk folyamatosan, amelyekben azt mérjük fel, hogy mik az állampolgárok igényei, és a visszajelzések alapján igyekszünk a fejlesztéseinket tovább vinni. Készülünk például az azonosítás kiterjesztésére, például dohányboltban vagy koncertre, meccsre beléptetésnél az életkor igazolására. De a weboldalakra történő belépést, amit említettem már, szintén kiterjesztjük, és nemcsak állami weboldalakra lehet majd DÁP-pal belépni, hanem akár közműcégekhez, bankok netbankjába is. Szép Kristóf beszélt a hamarosan érkező új funkciókról is

Fotó: Polyák Attila - Origo Később pedig az e-fizetés és az e-posta szolgáltatás fog megvalósulni, melyek segítségével könnyebb és gyorsabb lesz az állam és az állampolgár közötti kommunikáció, illetve az állammal szembeni fizetési kötelezettségeinket is könnyedén tudjuk rendezni. Ez egyszerűsíti majd az ügyintézést, mert nem különböző oldalakon kell fizetni, hanem egy oldalon lehet akár egy mozdulattal ezt majd megtenni. Bővítik a piaci lehetőségeket is? Igen, biztatunk piaci cégeket is, hogy csatlakozzanak a DÁP-hoz, akár webshopok, bármilyen egyéb cég csatlakozhat. A digitális aláírást is ki szeretnénk terjeszteni a vállalatokra: maga a vállalat nem fog tudni aláírni DÁP-pal, mert ő egy jogi személy, de az ügyfeleinek el tud küldeni majd egy szerződésmintát például hitelfelvételnél, amit az ügyfél mint magánszemély alá tud majd digitálisan írni.

Más országokban működik már hasonló alkalmazás? Megvizsgáltuk, és több országban működik már többé-kevésbé hasonló rendszer. Van olyan ország, ahol a postaszolgáltatással indították el ezt, van, ahol a digitális azonosítással indultak. Tehát különböző irányból próbálják digitalizálni az ügyintézést, az EU-n belül szinte mindenhol létezik valamilyen állami mobilalkalmazás. Az Egyesült Királyságban, Dániában, a Baltikumban terjedtek el jó megoldások, de például Kazahsztánban is van izgalmas próbálkozás. Ennyire teljes körű, sok funkcióval rendelkező alkalmazás viszont kevés van, bízunk benne, hogy ebben úttörők lehetünk majd. Mi azt reméljük, hogy a funkciók bővülésével idén év végéig elérjük a 400 ezer felhasználót, a jövőben pedig 2-3 millió felhasználóval számolunk. A regisztráltakat fokozatosan engedjük be a rendszerbe a következő napokban-hetekben, ezért még kis türelmet kérünk a regisztráltaktól, ez a fokozatosság az ő biztonságukat szolgálja. Szép Kristóf, az Idomsoft Kft. terméktanácsadója elmondta, hogy az adataink biztonságban vannak

Fotó: Polyák Attila - Origo Sokan szkeptikusak az alkalmazással kapcsolatban. Nekik mit üzenne? Azt fontos kiemelni, hogy a DÁP nem kér semmilyen új adatot a felhasználóitól, csak azokat könnyebben elérhetővé teszi az állampolgárok ügyintézése során, amelyek már eleve szerepelnek az állami nyilvántartásokban. Minden adatra igaz az is, hogy azok csak az állampolgár mobiltelefonján lesznek elérhetők, mi ezeket nem gyűjtjük, nem tároljuk el, azokat a hazai és EU-s törvényeket betartva kezeljük, és csak akkor adjuk át bármely harmadik félnek, ha arra a felhasználó engedélyt ad. Az egész Digitális Állampolgárság Program célja az, hogy az emberek ügyintézési feladatai egyszerűsödjenek és csökkenjenek, sőt, a hosszú távú cél az, hogy az állam annyira proaktív legyen e tekintetben, hogy az állampolgároknak ne is kelljen hivatalos ügyeket intézniük.

