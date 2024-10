Az egykori SZDSZ rajong Magyar Péterért

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Magyar Péter szereplése az Európai Parlamentben (EP) elnyerte az egykori SZDSZ-alapító tetszését, Szent-Iványi István ugyanis a Szabad Európa legfrissebb podcastműsorában dicsérte Magyar Péter fellépését.

Agyondicséri Magyar Pétert

A portál szerint a volt SZDSZ-es politikus nagyon ügyes húzásnak nevezte azt, hogy Magyar odalépett a helyén ülő Orbán Viktorhoz, és kezet nyújtott neki. Szent-Iványi szerint abban a közegben a miniszterelnök nem engedhette meg magának, hogy ne viszonozza, de itthon nem nyújtott volna kezet Magyarnak. Sőt még azt is hozzáfűzte, hogy ez a kézfogás lovagias gesztus volt Magyar Péter részéről.

Magyar Péter és bűnöző embere

Fotó: Origo

Hazudik és fényezi Magyart

A portál írása szerint a volt SZDSZ-es országgyűlési és EP-képviselő azt is fejtegette a műsorban, hogy Magyar Péter eredményesebben használja fel a sajtónyilvánosságot és a közösségi médiát, példaként említette az árvízi helyzetet, amikor a kormányfőt megelőzve már a gátakon volt és onnan közölt videókat, fotókat.

Magyar Péter strasbourgi felszólalását sikeresnek ítélte Szent-Iványi, bár elismerte, hogy semmi új nem volt benne, de úgy vélte, hogy a „legütősebb” mondatok elhangoztak, de nem a totális konfrontációt alkalmazta, említett olyan kérdésköröket is – mint a migráció kezelése –, amiben egyetért a kormánnyal.

A diszkóbotrányt és a telefonlopást is relativizálta

A liberális politikus sajátos véleményt formált Magyar Péter telefonlopási ügyében is. Előbb arról beszélt, hogy köztörvényes bűncselekmények gyanúja esetén az a szokás az Európai Parlamentben is, hogy az illetékes hatóság indítványozására felfüggesztik a képviselő mentelmi jogát, ahogyan Eva Kaili, korábbi EP-alelnök esetében is történt, akit korrupciós üggyel vádoltak. Hozzáfűzte, hogy nem biztos, hogy kiadja az EP Magyar Pétert, mivel felvetődik, hogy politikai háttere is van az ügynek.

