Egyre több a bűncselekmény gyanúja Magyar Péter körül, ezért bújik a brüsszeli mentelmi jog mögé

EP-képviselőként Magyar Pétert kettős mentelmi jog illeti meg. Először is Magyarországon olyan mentelmi jog illeti meg, mint amilyet a nemzeti parlamentek képviselői is élveznek, másodszor a többi tagállam területén is védelmet élvez, ahogyan azt az EU kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 9. cikkében rögzítik. Magyar Péter 2024. júniusi, nagy visszhangot kiváltó ügye miatt lopás miatt indult nyomozás, melynek eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az EP elnökénél Magyar mentelmi jogának felfüggesztésére.

A büntető lejárásról szóló 2017. évi XC. törvény 719-720. § alapján nyomozni lehet, csak gyanúsítottként nem hallgatható ki a mentességet élvező személy. A Központi Nyomozó Főügyészség – elegendő bizonyíték birtokában – Roberta Metsolánál, az EP elnökénél kezdeményezheti Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

A brüsszeli gyakorlat az, hogy a globalista fősodorral egyetértőket korántsem mindig adják ki a hatóságoknak, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás pedig rendkívül hosszas, és végső soron nem jogi, hanem politikai alapon, egy politikai testület (az EP) hozza meg a döntést a felfüggesztés tárgyában. A jogi szakbizottság ugyan ajánlást tesz az EP-nek, de a „szakvéleményük” semmilyen kötőerővel nem bír, az jogi értelemben irreleváns az EP számára. Amennyiben bármilyen "tisztességtelen alkut" kötött Manfred Weberékkel, az Európai Néppárt (EPP) 188 képviselője szinte biztos, hogy a mentelmi jog felfüggesztése ellen fog szavazni.

Magyar Péter az utóbbi hetekben erős kritikával illette az állami tömegközlekedés egyes cégeit, irányítóit. Közben ő maga az elmúlt években a Volánbusz Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságában is helyet foglalt, viszont az érdemi munkában szinte alig vett részt, többször meg sem jelent az üléseken. Magyar Péter mindezért csaknem 13 millió forintot kapott másfél év alatt. Miért fontos számára a magas fizetés, miközben nem dolgozik meg érte?