Eladó a hírhedt szovjet laktanya Tatánál, amit most bárki megvehet - fotó

A helyi építési szabályzat szerint iroda, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, kereskedelmi célra lehetne hasznosítani a területet. A három épület mérete egyenként mintegy 3 ezer hatszáz négyzetméter, így akár több mint 14 ezer négyzetméter területű felépítmény vár hasznosításra. A hozzájuk tartozó földterület mérete is csaknem 14 ezer négyzetméter. Közművek a közelben megtalálhatók, akár a távfűtést is be lehet vezetni. A vasút közelsége miatt pedig a közlekedése is kitűnő