Elfogynak a támogatók Magyar Péter mögül

Egyértelmű kudarc volt Magyar Péter hétvégi tüntetése: előzetesen több nyilatkozatában is százezres tömeget várt Magyar Péter az MTVA székházához, ehhez képest a jóindulatú becslések szerint is csupán pár ezren jelentek meg. Magyar Péter láthatóan csalódott is volt emiatt a színpadon"