Elon Musk belépett a magyar piacra

Ahogy az Origo is beszámolt róla, túl a négymillió előfizetőn Elon Musk műholdas internete, ami száznál is több országban érhető már el.

A Starlink egy műholdas internetszolgáltatás, melyet a SpaceX fejlesztett ki, mögötte Elon Musk, a világ egyik leggazdagabb embere áll. A Vannet Telekommunikációs Kft. bejelentette, hogy a Starlink immár elérhető Magyarországon. A pécsi cég elsősorban üzleti ügyfelek számára nyújtja a szolgáltatást magyar nyelvű támogatással,

különösen olyan területeken, ahol korlátozott az internet hozzáférés, vagy ahol másodlagos hálózatként kívánják használni.

Starlink vevő és belső egység. Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

A műholdas internet legnagyobb előnye, hogy földi infrastruktúra nélkül is képes stabil kapcsolatot biztosítani, még a legelzártabb területeken is. Magyarországon is vannak olyan régiók, ahol a hagyományos szolgáltatások nem érhetők el, ezeken a helyeken is jelentős előrelépést jelenthet. Számos vállalkozás biztonsági hálóként választja másodlagos internetkapcsolatnak a Starlinket, így minimalizálva az adatforgalom megszakadásának kockázatát. Az üzleti ügyfelek immár magyar nyelvű terméktámogatással és ügyfélszolgálattal is elérhetik a szolgáltatást, bár az árakról egyelőre nincs információ.

A Starlink műholdrendszere különlegessége, hogy nem egyetlen, hanem több ezer műholdon keresztül továbbítja az adatokat, így versenyképes alternatívát kínál a hagyományos földi hálózatokkal szemben. A szolgáltatás akár 350 megabites sebességet és alacsony késleltetést biztosít, ami alkalmassá teszi nagyobb adatforgalmú feladatokra, például videókonferenciákra vagy nagy fájlok továbbítására is - írja a vg.hu.

