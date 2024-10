Ezt lehet tudni Magyar Péter mentelmi ügyéről - videó

A lap megszólaltatta azt a férfit, akinek a telefonját erőszakkal elvette. Elárulta, hogy az est folyamán Magyar Péter mellett Radnai Márk is többször inzultálta őt, folyamatosan videózta annak ellenére, hogy nem közszereplő. Emellett azt is mondta, hogy Magyar Péter táncolás közben nemcsak leguggolt fiatal lányok előtt, hanem szerinte be is akart nézni az egyik lány szoknyája alá.

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Magyar Nemzetet arról tájékoztatta, hogy

a legfőbb ügyész az Európai Parlamenthez fordult Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése érdekében, hiszen a Központi Nyomozó Főügyészség előtt lopás bűncselekménye miatt folyamatban van egy eljárás.

Hozzátette, hogy az esetleges további intézkedések lefolytatása érdekében fel kell függeszteni a képviselő mentelmi jogát.

Mint ismert, Magyar Péter a kampánya során több alkalommal is kijelentette, hogy el fogja törölni a mentelmi jogot, mert "semmi szükség rá". Sőt azzal kérkedett, hogy neki nincs szüksége rá, hiába indítanak ellene bármennyi pert is.

A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.

- mondta.

Ennek ellenére, miután bajba került, már szükségét érzi a mentelmi jogának megtartását, és már feltételekhez köti, hogy lemondjon-e róla. Vasárnap már egy olyan felvétel is előkerült, amelyben Magyar Péter arról beszél, hogy amennyiben igaz, hogy elkövette a bűncselekményt, akkor sem lopásról hanem rablásról van szó. Korábban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elárulta az Origónak adott interjújában, hogy azért lett megvádolva lopással és nem rablással, mert

a Büntető Törvénykönyv szerint, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. Az egységes felsőbírósági gyakorlat alapján és Btk. a rablás definíciója tekintetében azt a különbséget teszi a lopáshoz képest, hogy az elkövető idegen dolgot úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, vagy öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi.



A Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy véleménye szerint nagy az esély arra, hogy az Európai Néppárt miatt nem fogják felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogét, hogy ezzel is megvédjék őt.

Tehát a szakmai érvek és a politikai akarat ütközik most egymással és minden arra mutat, hogy a politikai érdekek felül tudnak emelkedni a szakmai érveken.

- írta a lap.