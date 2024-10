Fásy Ádám: Őrült vagyok, mindig kitalálok valamit és meg is valósítom

Térjünk vissza a szépségkirálynő versenyekre. Az első világversenyen milyen tapasztalatokat szerzett?

Az első szépségkirálynőnk Thaiföldön, Bangkokban képviselte hazánkat. Akkor még nem volt internet, nem volt rálátásom egy ilyen volumenű versenyre.

Amikor megláttam - vidéki szálloda vezérigazgatójaként -, hogy hova is keveredtünk, és láttam azt a hihetetlen nagyságot, pompát, ahogyan megrendezik a versenyt, rájöttem, hogy jó döntés volt nyitni a szépségipar felé.

Minden versenyző a saját hazájáról vitt egy kisfilmet, amit levetítettek – mi Magyarországot mutattuk be. Azt gondolom, a rendszerváltást követő időszakban ez azért volt jó lehetőség hazánknak, mert az ország éppen akkoriban kezdett kibontakozni a korábbi politikai rendszerből, és a világ felé való nyitás jelentős szerepet játszott az új, demokratikus Magyarország imázsának kialakításában.

Egy világversenyen levetített kisfilm lehetőséget adott arra, hogy Magyarország pozitív fényben mutatkozzon meg a nemzetközi közönség előtt, hangsúlyozva kulturális értékeit, történelmét és az új, szabadabb jövőt.

Amikor lement a magyar kisfilm, végtelen büszkeség töltött el - Magyarország gyönyörű, a magyar hölgyek a legszebbek a világon, és ez a verseny is erről szól: a szépségről, jóságról, a békéről, a világ országainak összetartozásáról.

Nagyon jó érzés, hogy a családommal minden állami támogatás nélkül 33 éve népszerűsítjük Magyarországot a gyönyörű hölgyeken keresztül.

Öt éves a Miss Universe Hungary

Hogyan látja, a mai woke-őrületben változott-e a szépségverseny lényege?

Úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan a maga értéke. Azonban hiszem, hogy a versenyzés akkor igazságos és kiegyensúlyozott, ha az emberek a saját kategóriájukban mérettetnek meg. Egy nő nővel versenyezzen, férfi a férfival, egy transznemű pedig transzneművel. Ha jó kezekben van a szépségverseny, és kulturált helyen, környezetben, jól szervezetten, a szépség, a jóság és a nemzeti érzés megjelenésével rendezik, akkor annak igenis van értelme. A Magyarok Világszépe Szépségversennyel lebontottuk a határokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is jelentkeztek hölgyek Kárpátaljáról, a Felvidékről és Erdélyből is - az volt a célunk, hogy a határon túli magyar hölgyeket is minél több számban szólítsuk meg. Korábban örömmel köszöntöttünk a versenyzők között félig magyar, félig török származású királynőjelöltet, de volt ázsiai gyökerekkel rendelkező indulónk is és természetesen Vajdaság is képviseltette magát. A lányok intelligenciatesztet is kitöltenek, fontos az általános műveltség és az, hogy minimum angolul beszéljenek. Ezt a világverseny meg is követeli. A királynőjelölteknek a verseny folyamán el kell jutniuk odáig, hogy nem törik össze a világ, ha nem ők nyerik meg. Van győztese a versenynek, de nincs vesztese - mindig ezt hangsúlyozom nekik. Emlékeztetem őket, hogy ez az időszak egy szép emlék lesz, amit majd az unokáiknak is megmutathatnak, és a felvételek segítségével újra átélhetik a maradandó pillanatokat. Én ezt dalba is foglaltam: „A Földön minden nő királynő, mindenkinek más az első, ma éjjel mégis Te vagy a fény a lelkünk egén, mit mondjak Én, a szépség mesél. Mennyi szépség egy csokorban, mennyi kétség egy mosolyban. Korona vár rád, de ne veszítsd el a fejed, itt nincsenek vesztesek csak győztesek.” Voltunk már Európa-győztesek Laky Zsuzsival, rendre jól szerepeltünk a Miss World- és a Universe-versenyeken, megnyertük a Miss Intercontinental világversenyt is.