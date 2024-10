Gazdasági semlegesség: A Fidesz nemzeti konzultáció megindítását kérte a kormánytól

Ha Magyarország semleges gazdaságpolitikát folytat, akkor az uniós átlag felett növekedhet a gazdaság. Ez jó alapot ad a kormánynak arra, hogy emelje a béreket, beindítsa a vállalkozásokat és új lakhatási intézkedéseket vezessen be. Ahogy minden fontos ügyről, erről is meg kell kérdezni az emberek véleményét. A frakcióülésen azt javasoltuk a kormánynak, hogy indítson nemzeti konzultációt - jelentette be Kocsis Máté a közösségi oldalán.

