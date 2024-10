Barátai szeme láttára, a zebrán gázolták el a 16 éves fiút Székesfehérváron

Felhívott és még mondta is, hogy anya, szeretlek. Én is mondtam, hogy szia babám, vigyázz magadra, én is szeretlek. Az első CT alapján vér van az agyában. S több helyen sérült az agy. Tehát nem egy sérülés van, hanem több apró. Gyakorlatilag epilepszia elleni szereket is kap. Behelyeztek neki egy agynyomásmérőt, tehát megfúrták a koponyát