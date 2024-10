Gulyás Gergely Magyar Péter mentelmi ügyéről: Az a kérdés, hogy támogatja-e a lopást az Európai Parlament

Talán rekordhosszúságú, háromnapos kormányülés ér véget hamarosan Gulyás Gergely szerint, aki bejelentette: a fő téma a „robosztus” gazdaságélénkítés volt, mert a gazdasági helyzet megváltozott. Megismételte, amit Orbán Viktor miniszterelnök már régebb óta emleget:

ki kell maradni a kereskedelmi hidegháborúból, és a gazdasági semlegesség alapján kell elérni a magyar gazdaság 3-6 százalékos növekedését.

Gulyás: A megfizethető lakhatás biztosítása a következő 2 évben a kormány kiemelt feladata lesz

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Hogyha ezt a növekedést el tudjuk érni, akkor az önmagában is jó hatással van a fizetésekre

- fogalmazott a miniszter, aki hozzátette: jó hatással van a költségvetési bevételekre is, és azt mondhatjuk, hogy az igazolja annak a gazdaságpolitikának a sikerességét, amelyet ez a kormány válaszként ebben az új helyzetben adni kíván. Voltak olyanok, amelyekről már tettek bejelentést: ilyen a munkáshitel, ilyen a tőkejuttatás, a kis- és közepes vállalkozásoknak, de ilyen a családi adókedvezmény megduplázása is.

Gulyás: Méretugrás a cél a kkv-knál

A gazdasági növekedést segítené Gulyás Gergely szerint a megfizethető lakhatás, a bérnövekedés fenntartása, a méretugrás lehetővé tétele a kis- és közepes vállalkozásoknál. A lakhatásnál kollégiumi férőhelybővítésről beszélt a miniszter, valamint arról, hogy a gazdasági miniszter meg fogja vizsgálni a lakbérszabályozás nemzetközi gyakorlatát. A lakásépítés gyorsítása és a megfizethető lakhatás biztosítása a következő 2 évben a kormány kiemelt feladata lesz. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kitért a béremelésekre is. Elmondta, hogy

a kormány azt szeretné, ha a munkaadók és munkavállalók többéves bérmegállapodást kötnének, ami lehetővé teszi a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint ezek hatásaként az átlagbér gyors emelését.

A kis- és közepes vállalkozásoknál pedig a következő 2 évben szeretnének egy nagyságrendi előrelépés lehetőségét biztosítani, ezért a tőkejuttatás mellett további ösztönzőket is be fognak vezetni.

Vitályos Eszter arról beszélt, hogy a kormány elindította a digitális állampolgárság programot, amivel már mobilon is tudja magát azonosítani az ember, és ügyeket is lehet intézni az új alkalmazással. Ezt már 176 ezren töltötték le, év végére szeretnék elérni a 400 ezret. A kormányszóvivő ezentúl beszélt a megvalósult beruházásokról is.