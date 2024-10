Gyermekétkeztetési adománygyűjtő akció indul a Kifli.hu, a Mastercard és az Élelmiszerbank jóvoltából

A Kifli.hu és az Élelmiszerbank közötti együttműködés keretében az online szupermarket rendszeresen adományoz olyan élelmiszereket, amelyek kereskedelmi forgalomba már nem kerülhetnek, de fogyasztásra tökéletesen alkalmasak. A

z idei évben eddig 42 501 kg élelmiszert adtak át az Élelmiszerbanknak, a 2020 óta tartó együttműködés során pedig összesen 191 544 kg élelmiszeradományt juttattak el a rászorulókhoz.

A november 19-ig tartó akció egyszerű, mégis hatékony módját kínálja a segítségnyújtásnak: a Kifli.hu vásárlói a megszokott online bevásárlásuk során, a Mastercard fizetési mód választásával automatikusan hozzájárulnak 260 forinttal a nehéz helyzetben élő gyermekek élelmezéséhez.

Képünk illusztráció. Forrás: Forrás: Kifli.hu/ Kommunikáció

Gabriel Makki, a Kifli.hu ügyvezetője a kampánnyal kapcsolatban elmondta:

Büszkék vagyunk arra, hogy a Mastercarddal és az Élelmiszerbankkal együttműködve ilyen egyszerű és hatékony módot találtunk arra, hogy vásárlóink segíthessenek a rászoruló gyermekeken. Ez a kezdeményezés tökéletesen illeszkedik a Kifli.hu fenntarthatósági törekvéseihez, és lehetővé teszi, hogy a mindennapi bevásárlás során hozzájárulhassunk a pozitív társadalmi változáshoz.”

Nagygyörgy András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója az akcióval kapcsolatosan emlékeztetett, hogy napjainkban az élelmiszerpazarlás számít az egyik legsúlyosabb szociális és környezetvédelmi problémának. Hozzátette, hogy bár a bolygón mindenki számára terem elég élelmiszer, mégis rengetegen éheznek, ráadásul az üvegházhatású gázok 10 százaléka is a megtermelt, de el nem fogyasztott ételekkel hozható összefüggésbe. „A Kifli.hu és az Élelmiszerbank Egyesület már évek óta együttműködik azért, hogy a legutolsó falatnyi felesleget is megmentsük. Az online szupermarket munkatársai minden hajnalban átválogatják az előző napról megmaradt frissárukat, hogy amit csak lehet, a rászorulók ellátására tudjanak félre tenni. Az Élelmiszerbank pedig még aznap el is juttatja ezeket a termékeket a nélkülözőkhöz.

Nagy lépés, hogy a MasterCardnak köszönhetően most bárki segítheti az erőfeszítéseinket, mégpedig az otthona kényelméből, pusztán néhány kattintással”

– mondta Nagygyörgy András.