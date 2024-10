Hosszú évekre börtönbe kerülhet a szolnoki gyerekverő karateedző

Július 11-én Agócs Tibor karateedző egy szolnoki kalandparkban szervezett nyári táborban, felrúgta az egyik rá bízott 7 éves fiút, miután az nem akart felmászni az egyik mászó részére.

A férfi akkorát rúgott a gyerekbe, hogy az felrepült a levegőbe és a fejére esett, majd a férfi otthagyta a mozdulatlanul fekvő gyereket. Miután visszament, a gyerek fejét hátrahajtva leöntötte vízzel és azt kiabálta, hogy "Mi van, kislány vagy? Sírjál!"

Akkorát rúgott egy kisgyerekbe a gyerekcsoport kísérője a szolnoki napközis táborban, hogy az szinte felrepült és arccal a földre esett

Fotó: Képkivágás

A bántalmazó el akarta titkolni a tettét, amit kamerafelvételen rögzítettek.

A férfi mindezért 2 év 6 hónap börtönre ítélhetik, ezt indítványozta most az ügyészség. Emellett a férfit végleg eltilthatják minden olyan munkától, ahol gyerekekkel kerülhetne kapcsolatba.

Az ügyben korábban a megvert fiú édesanyja is megszólalt. Azt mondta, hogy a fia még neki sem merte elmondani, mi történt, mert azt hitte, ő annyira rossz volt, hogy megérdemelte a büntetést.

A kalandpark visszahívta a bántalmazott fiút, hogy segítsen feldolgozni a traumát, amit a karateedző okozott neki.

Agócs egy korábbi áldozata is megszólalt, akit

17 évvel ezelőtt megerőszakolt, és az aktus után halálosan megfenyegetett.

Kiderült az is, hogy egy korábbi barátnőjét is érzelmileg és fizikailag is bántalmazta, és elidegenítette a családjától.

A férfi egy másik tanítványa elmondta, hogy 10 évesen kezdett el az egyesületnél edzeni, de az ottani mérgező légkör miatt csak két hónapig bírta. Elmondása szerint sokan azért jártak az edzésekre, hogy a gyengébbeken vezessék le frusztrációikat. Az edző egyik híres mondata,

combost vagy gyomrost kérsz büntetésnek?

Agócs a Yakuzák SE elnökeként és szakmai vezetőjeként dolgozott, ahonnan az eset után lemondott.

Magyar Karate Szakszövetség Agócs Tibor háromdanos karatemestert mindennemű karateoktatási tevékenységtől véglegesen eltiltotta, és megtiltotta karatetábor szervezési tevékenységét - írta közleményében a Magyar Karate Szakszövetség.

A miniszterelnök egy Kossuth rádióban adott interjú során, elítélte a kalandparkban történteket. Orbán Viktor szerint az ügy "elviselhetetlen, tűrhetetlen és következményekért kiált".