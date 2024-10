Három gyümölcs, amely segíthet a nyugodt alvásban

Relaxációs technikákkal, rendszeres testmozgással és személyre szabott alvási rutin kialakításával is sokat tehetünk a pihentető és nyugodt alvásért - írta a mindmegette.hu. Emellett azonban néhány gyümölcs is segíthet, amelyek rendszeres fogyasztása hozzájárul a nyugodt alváshoz.

Ananász

Ez a gyümölcs a melatonin termelést is támogatja. Kutatások szerint, ha lefekvés előtt ananászt eszünk, az serkenti a szervezetünkben a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelését. Ez a hormon szabályozza szabályozza az alvás minőségét. Ennek egyik elővegyülete a szerotonin. Ahhoz, hogy a szervezetünkben megfelelő legyen a szerotonin szint, triptofán nevű aminosavra van szükség, amit az ananász tartalmaz.

Kivi

A kivi szintén magasabb szerotoninszintet eredményez, ezért ez a gyümölcs is támogatja a nyugodt alvást. Emellett C-vitaminban, valamint antioxidánsban is gazdag, amelyek szintén kedvező hatással vannak az egészségünkre.

Banán

A népszerű déligyümölcs a szerotonin mellett nagy mennyiségű magnéziumot, káliumot és B6-vitamint is tartalmaz, amelyek ellazítják az izmokat és kisimítják a fáradt idegeket és hozzásegítenek a nyugodt és pihentető alváshoz.

A gyümölcsök is sokat javíthatnak az alvásproblémákon, de érdemes figyelni az egészséges étrendre is, valamint arra is, hogy