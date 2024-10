Jön a hosszú hétvége: itt vannak a legfontosabb tudnivalók

November első hétvégéje halottak napja és mindenszentek alkamából hosszú hétvége lesz, ami sok változást hordoz magában. Az Origo a halottak napja kapcsán most összeszedett mindent, amit érdemes tudnunk, ha aznap kimozdulnánk otthonról. Többek között változik a tömegközlekedés és a temetők nyitvatartása is, valamint a bevásárlást is érdemes előre megtervezni.

Halottak napja és mindenszentek alkalmából rengetegen mennek ki a temetőbe, hogy virágot tegyenek és mécsest gyújtsanak az elhunyt szeretteik sírján. Rengetegn mozdulnak ki ilyenkor otthonról a hosszú hétvége alkalmával a temetőlátogatáson kívül is, ezért most az Origo összeszedte, hogy mire kell figyelniük. Többek között változik a tömegközlekedés és a boltok, üzletek nyitvatartása is mindenszentek idején. Halottak napja alkalmából minden temető kivilágosodik.

Fotó: Origo Így változik a tömegközlekedés halottak napja alkalmából Előző hét szombattól egészen e hét vasárnapig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. Az ünnepi időszakban a sírkertek környékén jellemző jelentős autóforgalom, illetve a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a temetőkbe látogatóknak azt javasolják, hogy elsősorban a tömegközlekedést használják az utazáshoz. Az iskolai őszi szünet idején, hétfőtől-csütörtökig a tanszüneti menetrendek, november 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek a BKK járatai. A legföbb változások a: H8-as

H9-es hévet

az 1-es

és a 14-es villamost érintik. A helyközi buszjáratok október 31-én a hét utolsó munkanapján, november 1-jén munkaszüneti napon, november 2-án szabadnapon érvényes menetrend szerint közlekednek. Az áruházak és bevásárlóközpontok november 1-jén zárva tartanak, ezért az ezeket érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint indulnak. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek. Az ünnepi menetrenddel kapcsolatos részletes információk a Volánbusz honlapján olvashatók. A vonatok október 31-én a pénteki, november elsején a szombati, 2-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Fotó: MÁV / MÁV Meghosszabbított nyitvatartás lesz a budapesti temetőkben A fővárosi fenntartású köztemetők (Új Köztemető, Óbudai temető, Budafoki temető, Csepeli temető, Kispesti temető, Megyeri temető, Pestszentlőrinci temető, Tamás utcai urnatemető, Farkasréti temető, Angeli úti urnatemető, Cinkotai temető, Csömöri sírkert, Kispesti öregtemető, Pesterzsébeti temető, Rákospalotai temető) az ünnep időszakában az alábbi, meghosszabbított nyitvatartás mellett látogathatók: 2024. október 31-én 7:00-20:00 óráig

2024. november 1-jén, 2-án és 3-án 07:30-20:00 óráig tartanak nyitva. Vidéki temetők: A vidéki temetőkben is meghosszabbított nyitvatartás lesz érvényben. Általában reggel 7-től este 8 óráig várják a látogatókat, de helyenként ettől eltérő időpontok is előfordulhatnak. Fontos, hogy a helyi önkormányzatok honlapján vagy a temető bejáratánál található információs táblákon ellenőrizzük az aktuális nyitvatartási rendet.

A megnövekvő ügyfélforgalom kiszolgálása érdekében – a Budapesti Közművek központi ügyfélszolgálati irodáinak szokásos elérhetőségein túlmenően, - a BTI az alábbiak szerint tart ügyeletet a köztemetők irodáiban: 2024. október 30. – november 2. (szerda-szombat): 07:30-17:00 óráig, a különböző, temetkezéssel kapcsolatos ügyekben. A mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódó további temetői információkról a Budapesti Temetkezési Intézet oldalán lehet tájékozódni. Változik az boltok nyitvatartása is Az üzletek nyitvatartására is hatással lesz, hogy mindenszentek napja péntekre esik. Érdemes tehát időben bevásárolni a hosszú hétvégére. Csütörtökön a pénteki nyitvatartási idő lesz érvényben, pénteken viszont már az üzletek többsége zárva lesz. Ezek alapján nem lesznek nyitva a nagy láncok és a kisebb voltok sem – írja a Magyar Nemzet. Nyitva lesznek azonban az éjjel-nappali üzletek, egyes kisboltok és trafikok, ahol törvényesen csak a tulajdonos dolgozhat ilyenkor. A benzinkutak is nyitva lesznek, így ha elfelejtettünk valamit, még esetlegesen ott is be lehet szerezni. A virágboltok egészen biztosan nyitva tartanak majd. Az ünnepnapon az ügyelete patikák lesznek nyitva, erről az OGYÉI oldalán érdemes tájékozódni. Szombaton és vasárnap már minden a megszokott hétvégi rend szerint lesz nyitva. Idén is segítik a polgárőrök a biztonságos emlékezést Mindenszentek és a Halottak napján a polgárőrök az évtizedes gyakorlatnak megfelelően az idén is folyamatos bűn- és balesetmegelőző járőrszolgálatot látnak el a temetőkben, sírkertekben és az urnatemetővel rendelkező templomok környékén - közölte az Országos Polgárőr Szövetség. A polgárőrök a rendőrség szakmai felkérésének és a helyi sajátosságoknak megfelelően fokozott és folyamatos járőrszolgálatot látnak el a Mindenszentek és a Halottak napját megelőző és szükség szerint az azt követő napokban is a temetőkhöz, sírkertekhez és más kegyeleti helyekhez vezető utakon, valamint a temetők környékén lévő állandó és ideiglenes parkolókban, parkolásra alkalmas közterületeken; segítik a megemlékezőket a tájékozódásban, biztonságos közlekedésben.

Mindemellett a polgárőrök figyelnek az esetleges lopásokra, gépkocsi feltörésekre, rongálásokra, a kialakuló kisebb tűzesetekre és az esetleges rosszullétekre.

