Felháborító dolgot művelt egy pécsi orvos és egy boncmester

Az ítélet nem jogerős, az elsőrendű vádlott és védője fellebbezett, teljeskörű felmentést kért, míg a másodrendű vádlott és védője három napot kért jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

Más boncmesterekkel kapcsolatos bűncselekményekről is beszámoltunk, az egyik esetben egy pátyi boncmester házánál több emberi maradványt és testrészt találtak a rendőrök. Egy szakértő szerint a férfi valószínűleg a kórházaktól megkapta a pénzt a testrészek elszállítására és megsemmisítéséért is. A maradványokat azonban nem vitte el a megfelelő helyre, így azt a szolgáltatást nem is fizette ki. Az egész szakma döbbenten áll az eset előtt, azt mondják szégyent hozott rájuk. Az eljárás alatt rendőrök lepték el az utcákat, a kellemetlenség miatt bocsánatot kért a szomszédaitól a férfi és cáfolta a híreket amik róla elterjedtek.

Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórházban kirúgtak egy boncmestert és a segédjét, miután kiderült, hogy nem jegyeztek holttesteket a nyilvántartásban, amiket méltatlan körülmények között tároltak.