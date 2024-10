Hankó Balázs: A kormány a magyar emberekkel együtt kész biztosítani Magyarország gazdaságának további erősödését

A fiatalok lakhatási helyzetével kapcsolatban a miniszter beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban nyolcezer kollégiumi helyet újított fel a kormány, és visszaadták a kollégiumokat az egyetemeknek. A fővárosban azonban "Karácsony Gergely ígérgetései ellenére" nem történt előrelépés, ezért a kormány készen áll arra, hogy kollégiumi programot indítson - mondta. Úgy folytatta: az első lakást vásárló fiatalok számára bevezetnének egy kedvezményes, 5 százalékos kamatozású lakáshitelt is.

Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy a CSOK-nak és CSOK Plusznak köszönhetően eddig 250 ezer család jutott lakáshoz, az otthonteremtési támogatás pedig 370 ezer családnak segített.

A lakhatás támogatását továbbra is kiemelt ügynek nevezte, hozzátéve,

arra ösztönöznék a cégeket is, hogy nyújtsanak a lakhatás támogatásához kapcsolódó adókedvezményeket, sőt a kormány a SZÉP-kártya ilyen irányú felhasználására is nyitott.

A miniszter kitért arra is, hogy a magyar gazdaságnak a kis- és középvállalkozásokra kell támaszkodnia, ezért a nemzeti konzultációban kikérik az emberek véleményét a kkv-k erősítéséről is.

Azt is mondta, hogy innovatív, technológiailag fejlett vállalkozásokra van szükség, ezért innovációs programok indítását is tervezi a kormány. Jelezte, azok a cégek, amelyek innovatívak, 31 százalékkal magasabb bért fizetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy éppen ezért az újító kkv-k egyben béremelkedést is jelentenek.