Hatalmas siker volt Aradon a Nemzeti Színház Bánk bán előadása

Aradon másfél évszázada, 1874 októberében is Katona József művét, a Bánk bánt tűzték műsorra az akkori Városi Színházban, a Nemzeti Színház pedig 176 éve, 1848 januárjában mutatta be a Bánk bánt Aradon - olvasható a Nemzeti Színház honlapján.

Az október 5-i ünnepi előadás előtt a Nemzeti Színház társulata megkoszorúzta az aradi tizenhárom vértanú emlékhelyét.

Bánk bán - Arad

Fotó: nemzetiszinhaz.hu

Egy nagyon különleges térben játszottunk, egy csodálatos épületben

- mondta Berettyán Sándor, aki a címszerepet alakítja az előadásban. „Sokkal kisebb volt a színpad, és a nézők is nagyon közel voltak hozzánk, ezért még inkább sűrűbb, sokkal közvetlenebb előadást láthattak. Tőlünk is más játékstílust kívánt meg ez az alaphelyzet. Én végtelenül boldog voltam, hogy a külhoni magyarok szeretettel vártak, hogy ilyen nagy sikerben volt részünk. Külön öröm volt számomra, hogy az Aradi Magyar Napok keretében léphettünk fel és éppen az október 6-i hétvégén. Régi vágyam volt ellátogatni a vértanúk emlékhelyéhez, ahol virágokkal emlékeztünk a hősökre! Azt hiszem, ez az együttállás hatott is ránk az előadás alatt.”

Vidnyánszky Attila úgy fogalmazott, hogy a Bánk bán shakespeare-i sodrású mű, amely életünk legalapvetőbb, máig érvényes kérdéseit veti fel. Szerinte

Bánk bán eleven figuránkon keresztül teszi átélhetővé a nagy történelem eseményei között útját kereső, esendő ember sorsát.

A Nemzeti Színház vezérigazgatója 2002 óta harmadszor rendezte meg az előadást a Nemzetiben, készített belőle tantermi előadást is, és négy verzióban állította színpadra Erkel Ferenc operáját.