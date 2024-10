Hatalmas tömeg, magyar zászlók erdeje Orbán Viktor beszédén

Ne kerteljünk, az Európai Parlamentben két Kádár-kegyenc unoka várja ugrásra készen, hogy Kádár örökébe lépjen és külső segítséggel elfoglalja a végrehajtó hatalom vezetőjének pozícióját.

Most éppen az újbalos Magyar Pétert favorizálják, de nem ejtették teljesen Dobrev Klárát sem.

Végül is nekik mindegy, hogy hazánkban ki hajtja végre a reprivatizációt, vezeti be a woke ideológiát, vagy sodorja háborúba hazánkat és nyitja ki a kapukat illegális migránsok tömegei előtt - fejtette ki az elemző. Ifj. Lomnici Zoltán közölte, a miniszterelnök beszélt arról is, hogy "nemcsak akkor, de most is birodalmi érdekek kiszolgálóival van dolgunk, akik Magyarországon más entitások érdekeit képviselik, például a háborús uszítás terén.

Orbán Viktor magyar zászlókat lengető hatalmas tömeg előtt mondta el beszédét

A kormányfő egyértelművé tette: "Nem tűrjük el, hogy újra bábállammá, Brüsszel vazallusává tegyék Magyarországot. Nem fog nekik sikerülni. Itt nem törnek át. Mi győzünk, ők veszítenek. Mi, magyarok meg tudjuk és meg is fogjuk csinálni. Újra meg fogjuk csinálni. Dicsőség az 56-os magyar hősöknek! - hangsúlyozta Orbán Viktor. "1956-ban megvolt az egység, az akarat, de az erő nem volt elég a szuverén cselekvésre. Ma az egységhez és az akarathoz erő is társul, megvan a szuverén cselekvés lehetősége, és ígérem, hogy mi élünk is vele" - hangsúlyozta a miniszterelnök cselekvő tanulságtételre szólítva fel 1956 valódi szellemi örököseinek, a nemzeti oldalnak a tagjait, itthon és a külhonban egyaránt.