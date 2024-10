A szocialista katonaiskolában eltöltött kemény éveiről is beszélt Homonnay Zsolt színész-énekes, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője a Századvég Youtube-csatornáján, a Kontextuson. Arról is beszélt, hogy "beleivódott a magyar népnek a vérébe, a genetikájába, szívébe, hogy mindig küzd a szabadságért és ez mindenkor a mai szabadságunknak a letéteményese. Ez a folyamatos küzdés mindig valami nagyobb elnyomás ellen, ez a huszár vér bennünk van. […] A magyar szabadságérzet nem elsorvasztható, nem felőrölhető". Beszélt természetesen szerepeiről, rendezéseiről, a régi, a magát Kerónak nevező Kerényi Miklós Gábor-féle időszakról és a Kiss-B. Atilla vezetésével alapjaiban megújított, az ország egyik legjobb színházává lett Operettszínházról is.

Vágólapra másolva!

Az interjú legérdekesebb fejezetei itt érhetők el: 00:02:32 Az Orfeum mágusa, Mária főhadnagy, a megújított Operettszínház 00:21:55 – Szabadság, szerelem 00:22:29 – Rendszerváltás 00:26:41 – Túlélés a kommunista katonaiskolában 00:40:04 – Háború Ukrajnában 00:46:12 – Színiegyetemi modellváltás, az új korszak az SZFE-n 01:00:45 – Klasszikus zenei világ, Ausztria, Németország 01:09:56 – Operett: hungarikum, országimázs 01:23:31 – A régi, Kerényi Miklós Gábor-ügyek 01:31:39 – Egy tragikus halál 01:43:57 – Tervek A teljes beszélgetés itt megtekinthető:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!