Milyen is valójában Hosszú Katinka, verte-e az úszókat Széchy Tamás, kegyetlenül őszintén beszél mindenről a háromszoros világbajnok

Hargitay András háromszoros világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes úszó volt a Századvég youtube-csatornájának, a Kontextusnak a vendége. A világhírű sportoló (és napjaink ismert állatorvosa) az interjúban őszintén kifejtette véleményét arról, milyen politikai szándék húzódik meg azon törekvés mögött, hogy ne szülessenek magyar sportsikerek; de elmondta azt is, szerinte miért szerencsétlen dolog, amikor – a párizsi olimpián történteket hozva példának – egy születetten férfi sportoló beáll a női mezőnybe, csak mert nőnek érzi magát, majd a szó átvitt és konkrét értelmében is megver mindenkit. Beszélt egykori edzője, Széchy Tamás módszereiről és arról is, hogy életének egy pontján miért döntött úgy, hogy inkább állatorvos lesz…

A beszélgetés legérdekesebb részei itt érhetők el: 00:02:33 – Úszás a Szajnában 00:07:24 – Egy bokszoló nemét nem az határozza meg, hogy minek érzi magát 00:13:10 – A sport klasszikus értékei 00:17:56 – Mi tesszük a modern eszközöket hasznossá vagy pusztítóvá 00:20:35 – Úszás – az első időszak 00:22:43 – Széchy Tamás: ne felejtsd el, a hazádért úszol! 00:26:13 – A magyar úszóválogatott kapitánya volt 00:28:24 – Budakeszi Himnusz-szobor 00:30:42 – Teremtett világ, kultúrák keveredése 00:37:21 – Úgy kell odaállni, hogy én vagyok a legjobb 00:45:04 – Könyv, történetek Széchy Tamásról 00:47:29 – Migráció 00:53:43 – Egyesek nem örülnek a magyar sportsikereknek 01:02:37 – A titokzatos úszónadrág-beavatás 01:08:43 – Szemtől szemben ült Biszku Bélával 01:16:55 – Hosszú Katinka romboló személyisége 01:31:56 – Nagy váltás: az állatorvosi szakma 01:36:23 – A magyar történelem ismétli önmagát

