Idén október 11-én ünneplik a Tojás Világnapját!

Idén október 11-én, pénteken van a Tojás Nemzetközi Világnapja, amit a Baromfi Termék Tanács és a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége is megünnepel a 21. Tojás Világnapi szakmai konferencián. A tojásnak, ami „maga a csoda”, jár is az ünneplés, hiszen nincs is még egy ennyire tápanyagokban komplex, fehérjeforrásként az emberi fogyasztásra szabott élelmiszer, mint „mony”, ahogy az őseink mondták.

Vágólapra másolva!

Miért pont tojást? Nem mindegy, milyen élelmiszereket eszünk? Nem! És erről talán ezért is olyan parázs a vita napjainkban a vegán étrend követői és az állati fehérjéket tudatosan, nem pazarlóan fogyasztók között. Ugyanis az emberi szervezet számára teljesen máshogy hasznosul egy gramm tojásfehérje, tejfehérje vagy húsfehérje, mint mondjuk az ezzel megegyező tömegű gabonafehérje. Ráadásul az állati eredetű fehérjeforrásokban általában a jó minőségű proteinek sokkal koncentráltabban vannak jelen, mint a növényiekben, így az emberi test egészségének, izomműködésének fenntartásához sokkal kevesebb étel elfogyasztása is elegendő a belőlük készült ételekből. És az állati eredetű termékek királya a tojás! „A természetes fehérjeforrások közül a tojásfehérje és az anyatej a legkedvezőbb összetételű az emberi szervezet számára. Az ezekben megfelelő arányban és mennyiségben megtalálható esszenciális aminosavak a fehérjetartalmuk gyakorlatilag teljes felhasználhatóságát lehetővé teszi. Nem sokkal maradnak el tőlük a halak, a húsok vagy éppen a tejtermékek, azonban a növényi, és főleg a nem megfelelően kombiált növényi fehérjeforrások hasznosulása már sokkal kedvezőtlenebb.” – mondta el Dr. Németh Csaba élelmiszer-mérnök, c. egyetemi tanár. A tojás fogyasztás fontossága életkorral is változhat A megfelelő minőségű fehérjebevitel mindenki számára fontos, azonban még nagyobb odafigyelést igényel a legfiatalabbak és legidősebbek körében. A szervezet fejlődési szakaszában nagy mértékben befolyásolja mennyire leszünk fitt, egészséges emberek. Időskorban, különösen akkor, amikor a megfelelő ételmennyiség elfogyasztása sem mindenki számára egyszerű feladat, az izomzat megtartása miatt különösen fontosak a megfelelő fehérjeforrásokat tartalmazó ételek. „Időskorban természetes folyamat az évről évre megfigyelhető izomtömeg vesztés. Gyakran a balesetek egyáltalán nem idegrendszeri problémákra, egyéb betegségekre vezethetőek vissza, hanem inkább a gyors izomzatvesztés eredményez koordinálatlan mozgást. Ennek az izomvesztésnek a folyamatát tudjuk nagymértékben lassítani és gyakran hosszú évekre megállítani megfelelő minőségű fehérjéket tartalmazó étrenddel.” – mondta el Dr. Németh Csaba.

A tojástermékek ma már változatos gasztrovilágot tárnak elénk Na de mi a helyzet a tojásból készült tojástermékekkel, mint a tojáslé, a tojáspor, az egyre népszerűbb, tojásfehérjéből készülő ToTu termékcsalád? „Mi, tojástermék gyártók is a Tojás Világnapját ünnepeljük minden év októberének második péntekén. A tojás és a tojástermékek ugyanis szerves egységet alkotnak. A modernkori élelmezés elképzelhetetlen az egyszerűen felhasználható, biztonságos tojástermékek nélkül, mint amilyenek a héjtól elválasztott hőkezelt „tojásbelső”, azaz tojáslé, vagy a héjától megtisztított főtt tojás. Azonban számos technológiában nincs lehetőség sem a friss tojás, sem a hűtést igénylő tojáslé felhasználására. Számukra készülnek a hűtést nem igénylő, a minőségét három évig is megőrző tojáspor termékek. Ráadásul por formában a magyar tojások a világ bármelyik pontjára eljuthatnak, legyen szó akár Ázsiáról vagy Afrikáról.” – mondta el Dr. Németh Csaba, a Capriovus Kft. részéről. A magyar innovatív, legújabb tojástermékek zászlóshajójának a ToTu termékcsalád tekinthető, amely szinte kizárólag tojásfehérjét tartalmaz, és tagjaival a tejmentesen táplálkozók tudják a tehéntúrót, sajtkrémet, cukrászati krémeket, tejfölt, sőt egyre több ízesített tejterméket is helyettesíteni.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!