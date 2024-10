Így csapja be az embereket az RTL Klub bukott műsorának szereplője

Az RTL Klub bukott műsorában, a Love Island nevű realityben tűnt fel Turi Xénia, aki amúgy elvileg lemezlovas is. És mint kiderült fogyókúrás étrendkiegészítőt is reklámoz. És csap be azokkal másokat.

Egy vevő megpróbált rendelni abból a fogyasztószerből, amelyet a nő hirdet. A Turi Xénia Instagram-oldalán látott termékért, elutalta a megfelelő összeget, ám a csodabogyók nem érkeztek meg, és Xénia felszívódott - írja a Reddit-posztja alapján a Ripost. „Csak addig válaszolt, amíg a pénzt el nem küldtem neki, utána egyszerűen semmire sem reagált, el sem olvasott hónapok alatt semmit, amit írtam neki. Azért írom ide, hogy vigyázzatok vele, ne rendeljen tőle senki semmit, pontosabban a #mybodymyart oldaláról. Én most csak azért fogom feljelenteni, mert átvert, BECSAPOTT! Az a pénz, amit utaltam neki, több mint tízezer forint volt, és nehéz világot élünk, és mindenkinek pénz a pénz, én is két kisgyereket nevelek” – írta dühösen az egyik netező. Turi Xénia dühös netezők céltáblájává vált (Fotó: Reddit) Később kiderült, többen is rendeltek ugyanabból a szerből, és ők sem kaptak semmit. „Ez a lejmolós engem is lehúzott, nekem se küldte a csodabogyót, mert tuti kellett a lurkónak pelenkára a pénz” – írta egy másik állítólagos károsult. „Tegnap a városi csoportunkban olvastam róla, hogy még a nyáron is árulta a termékeit, amit aztán nem küldött el. A hölgy feljelentést tesz, biztos a sokadik lesz ellene” – vélekedett egy másik kommentelő. Sőt, valaki azt véli, ez volt az oka Xénia rejtélyes eltűnésének, az influenszer ugyanis valóban eltűnt a közösségi médiából, mielőtt nemrég megszületett az első gyermeke. „Amúgy lehet, hogy az egyik eltűnésének az oka ez. Mivel ennyi embert átvert, gondolom sejti, hogy páran feljelentést tesznek ellene” – elmélkedett egy felhasználó. A bukott műsor egy korábbi szereplőjéről azt is megírtuk, hogy a közösségi médiában pletyka szerint webkamerás erotikus oldalon vetkőzik, egy felvétel is kiszivárgott róla – írta a Ripost. Zsófi profilképe az Instagramon Forrás: Instagram Zsófia hírek szerint nemcsak vetkőzik, de más szexuális szolgáltatást is nyújt pénzért. "Egy volt, Love Islandben szerepelt társa is felkeresett minket ebben az ügyben, aki azt nyilatkozta, hogy Zsófi jelenleg Dániában és Dubajban is örömlányként dolgozik" – olvasható a bulvárcsoport posztjában.

