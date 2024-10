Így érnek össze a szálak a Karácsony Gergely vezette főváros korrupciós hálózatában

A Szabad Európa korábbi, politikai körökből származó információi szerint ugyanakkor a számlagyáras, parkolásos, parkfenntartásos ügyeknek a feje egy-két ember, köztük Z. Zsolt, aki a lap korábbi cikke szerint évtizedek óta együttműködik az önkormányzati tenderek kapcsán Molnár Zsolttal, illetve a Molnár köréhez tartozó fővárosi ellenzéki politikusokkal.

Hagyó-árvák

Ezt a baráti kört a 2010-es kormányváltáskor letartóztatott Hagyó Miklós szocialista politikus hálózataként tartották számon. A Szabad Európa forrásai most Hagyó-árvákként emlegetik ezt a társaságot, amely jelenleg Molnárhoz kötődik. Ide sorolják az MSZP pártszakadása óta a DK-ban politizáló, a júniusi választáson újpesti polgármesterré választott Trippon Norbertet és a II. kerületi polgármestert, Őrsi Gergelyt is.

Tripponnál az önkormányzati választások előtt házkutatás volt egy épületfelújítást végző, a gyanú szerint szintén milliárdos számlagyáras ügybe keveredett cég miatt, amely közpénzből újíthatta fel Tripponék házát.

Tripponnak Molnár Zsolt zamárdi üdülője közelében van nyaralója, Molnár zamárdi házában pedig a Szabad Európa forrásai szerint rendszeresen voltak nagy partik, amelyeken Z. Zsolt is részt vett több szocialista politikussal együtt.

A közművezérig ér a túlszámlázási botrány?

A Z. Zsolt-féle céghálózathoz kötik azt a Harmat Kert Kft.-t is, amelynek gyanús, egyik fővárosi céggel kötött szerződését a rendőrség is vizsgálja, miután vélhetően több tízmilliós túlszámlázás történt. Erről pedig a Mártha Imre vezette Budapest Közművek Nonprofit Zrt (BKM) is tudott.

Mártha Imrét nem kell bemutatni, ő Karácsony Gergely egyik legfontosabb bizalmasa, neve számos botrány kapcsán felmerült, cikkek jelentek meg vagyonáról és fényűző életéről.

Menekülés

Írtak már arról is a médiában, hogy Mártha Imre egy cégen keresztül tulajdonosa a balatonalmádi kikötőnek. A Vitorlás Kikötő Zrt.-nek ő az egyedüli önálló cégjegyzésre jogosult vezetője, a cég aranyrészvényese és első számú tulajdonosa magánszemélyként, illetve az általa irányított ingatlancég, a Lázár Houses révén. Vagyis dupla biztosíték védi a kikötő feletti irányítási és tulajdonosi jogait. Ebben a kikötőben tartja Mártha Imre is a hajóját, ami szakértők szerint 25-30 milliót érhet. A hajó neve is beszédes: „Escape”, vagyis „Menekülés”.