Ingyen dolgoztatta és ütötte-verte alkalmazottját egy tiszalöki férfi

A 30-es évei végén járó férfi 2017-ben eladott egy telefont egy másik férfinak, amit az nem tudott kifizetni, ezért megegyeztek, hogy cserébe segít neki ellátni a lovait, illetve kerti munkákat végezni.

Mivel azonban a nehéz helyzetben lévő férfi következő hónapban sem tudott fizetni, a munkaadója a tartozás fejében elvette tőle a közmunkából származó összes pénzét.

A férfi így teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került, amivel a másik férfi hat éven keresztül visszaélt.

Nemcsak ingyenmunkára kényszerítette, hanem az évek során több mint 3 millió forint munkabértől is megfosztotta, amit magára költött.

A férfi mindennap elment munkaadója házához, ahol gondoskodott az állatokról, és egyéb udvari munkákat is elvégzett. Mindezért csupán egy tányér levest kapott, azt is csak este. Fűtési szezonban a kazán felfűtése is az ő feladat volt, ilyenkor a kazánházban aludt.

Ha a a házigazda nem volt elégedett a munkájával, többször meg is verte, hol puszta kézzel, hol pedig karóval. A fizikai munka és az éheztetés miatt a férfi legyengült, gyakran a munkatársaitól kapott, maradék étel mentette meg.

A főügyészég a bántalmazó férfi ellen kényszermunka miatt emelt vádat, több év végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását javasolta vele szemben.

A kép illusztráció!

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Tavaly egy Kecskemét közelében élő férfi is rabszolgaként sanyargatta egy kiszolgáltatott helyzetben lévő ismerősét: nemcsak hogy az összes házimunkát vele végeztette el, de még arra is kényszerítette, hogy masszírozza őt. Késekkel tartotta rettegésben, ütötte-verte-és többször is életveszélyesen megfenyegette. Mindemellett egy bedeszkázott ablakú, sötét szobában kellett élnie, ahol nem volt áram, sem lepedő vagy párna, tisztálkodásra pedig egy lavórt kapott. embertelen körülmények között szállásolta el.

Hasonlóan kegyetlen körülmények között dolgoztatott 5 embert egy XV. kerületben élő férfi is, aki élelemért és szállásért cserébe arra kényszerítette őket, hogy gondozza az állatait, Mindezért azonban egy fillért sem fizetett nekik. Az egyik férfitól emellett elvette a lakását, majd jóval drágábban eladta, egy másik - nála dolgozó - férfinak pedig egy baleset, és a rossz körülmények miatt az egyik lábujját is amputálni kellett.