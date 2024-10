Ötmillió forintra büntették az Integritási Hatóságot

Összesen ötmillió forint közbeszerzési bírságot szabott ki a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága az Integritás Hatóságra, illetve megsemmisítette az általa kiírt két közbeszerzést is. Ez az az ügy, melyben a New Land Media adott be jogorvoslati kérelmet a Hatóság által lefolytatott kommunikációs közbeszerzés ellen - írta a Magyar Nemzet.

Mint arról korábban beszámoltunk, júliusban lezárult az a közbeszerzés, amelyben kommunikációs tevékenységéhez keresett partnereket az Integritás Hatóság a következő két évre. A három részből álló, tárgyalásos eljárásban a PR-szolgáltatásokat az Uniomedia Zrt. nyújtja majd, az online és offline médiamenedzsment, médiavásárlás feladatait a Wavemaker Hungary Kft. – Media Vision Advertising Kft.– Redboxcom Kft. konzorciuma, a kreatív tervezési és gyártási feladatokat pedig a Super11 Creative Zrt. nyerte el. A közbeszerzés összértéke 24 hónapra 1,13 milliárd forint, amelynek hetven százalékát köteles lehívni a hatóság.

Ezt azonban most a Közbeszerzési Hatóság megsemmisítette.

A pályázaton indult a Balásy Gyula tulajdonában álló New Land Media Kft. is, amely az első és a harmadik feladatra a legolcsóbb ajánlatot adta. Az elbírálásnál az ár hatvanszázalékos súllyal szerepelt, a szakmai ajánlat elbírálása negyven százalékkal, ám mégsem a New Land Media Kft. mellett döntött az Integritás Hatóság.

Érdekes, hogy a baloldali propagandaoldalak nem hajlandóak leírni, hogy a legalacsonyabb árat az említett közbeszerzésen Balásy Gyula cégcsoportja adta.

Az Integritás Hatóság bíróság előtt támadja meg a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) határozatát.