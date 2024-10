Itt vannak Orbán Viktor legújabb bejelentései - élőben a kormányfői interjú

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az Európai Néppártban kormányváltást akarnak, és ebben benne van a háború is. Olyan Európát szeretne az EPP, ami rossz a magyaroknak - tette hozzá. A két hete történt uniós vitában is kiderült, hogy az EPP meg akarja buktatni a magyar kormányt, és olyan politikát szeretne Magyarországon, ami Brüsszelnek kedvező.

Brüsszel helytartóként működő kormányt szeretne Budapesten.