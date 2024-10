Jön az új nemzeti konzultáció: mutatjuk, milyen nagy a tétje!

A munkáshitelről is megkérdezik az embereket

Jelezte, szeretnék megkérdezni az embereket a munkáshitelről is, arról, hogy szabadon felhasználható, kamatmentes hitelt kapjanak azok a fiatalok, akik munkát vállalnak. Ugyancsak szerepelne a nemzeti konzultáció kérdései között a lakhatás kérdése. Hozzátette: a kormány elérhető árú új lakóhelyeket, például kollégiumokat hozna létre, illetve nagyon kedvezményes kamatozású, államilag támogatott hitelekkel szeretné segíteni a fiatalok első lakáshoz jutását. Lesz kérdés a családtámogatásról is – mondta Kocsis Máté –, ami a magyar belpolitikában vitás kérdés, hiszen nemcsak a magyar jobb- és baloldal, hanem a magyar kormány és az Európai Bizottság véleménye sem egyezik ebben a kérdésben. Megjegyezte: a kormány a családi adókedvezmény megduplázásával segítené a magyar családokat, de „akár több családtámogató eszköz bevonása is szóba kerülhet”.

A nemzeti konzultáció egy gyorsan megvalósítható demokratikus eszköz

Ez segíti a magyar szuverenitást

A nagyarányú részvétel a nemzeti konzultációkon megerősíti a magyar szuverenitást – mondta Hidvégi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében. A nagyarányú részvétel segítséget és erőt ad a kormánynak ahhoz, hogy sikeresen képviselje a magyar önállóságot, azt, hogy mi magunk dönthessünk számunkra fontos ügyekben – tette hozzá.

Brüsszel az elmúlt években számos kérdésben akarta ránk erőszakolni az álláspontját. A legújabb ilyen döntés most a gazdaságot érinti. Brüsszel gazdasági hidegháborút akar, és elő akarja írni, hogy kivel kereskedhetünk és kivel nem – mondta. Rámutatott, hogy ez sérti Magyarország érdekeit. Nekünk az a jó, ha szabadon kereskedhetünk mind a Nyugattal, mind a Kelettel, mert így tudunk az uniós átlagnál magasabb gazdasági növekedést elérni.

Hangsúlyozta: a gazdaság nem ideológiai kérdés, a gazdaságban semlegességre van szükség. A nemzeti konzultációban meg fogják kérdezni az emberek véleményét a családi adókedvezményről, és a 13. havi nyugdíjról is – közölte. Brüsszel a népesedési és munkaerőpiaci gondokat egyetlen dologgal, a tömeges bevándorlással akarja kezelni.