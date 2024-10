Karácsonyék végleg kitiltanák az autósokat a rakpartról, itt vannak a tervek

Karácsony Gergely Fotó: Metropol

„Erre a szakaszra csak a kiszolgáló forgalom – például hajóállomások, városüzemeltetés, vendéglátóhelyek kiszolgálása – gépjárművei hajthatnak be” – olvasható a koncepcióban.

A Jane Haining rakpart tehát a BKK szándékai szerint mentes lenne az átmenő autóforgalomtól.

Erről még nincs végleges döntés, maga a dokumentum is leszögezi: „az autómentességről a forgalmi mérések alapján születik végleges döntés egy későbbi tesztidőszakot követően. A tesztidőszaknak része a hétvégi és a nyári, több héten át tartó megnyitás is, ami a forgalmi modellezésen túl abban is nagy segítséget nyújt, hogy a szakemberek információt gyűjtsenek arról, hogy milyen használati módokra van igény. A sétány kialakítása során külön figyelmet fordítunk arra, hogy a közterület barátságos és hívogató legyen a gyalogosok számára.”

A villamosok ezen a szakaszon egy, a Dunával párhuzamosan futó viadukton futnak, amelyet a BKK tervezete mintegy „kiszabadítana” abból a rejtett helyzetből, ahol jelenleg van.

Ami az Erzsébet híd alatti részt illeti, itt már csak gyalogos térhasználatot vizionál a BKK tervezete, amely a főváros ezen szakaszán megtiltaná az autóforgalmat.

