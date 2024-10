Megkéseltek egy férfit Borsodban, miközben a rokonát védte

2022. júniusában, az egyik este egy borsodi településen két férfi és az egyik ismerősük egy korábbi vitájuk miatt veszekedni kezdtek az utcán. A két férfi nemcsak szidta ismerősüket, de lökdösték és meg is verték. Mindezt az ismerős rokona, a háza ablakán kinézve észre vette, ezért sógora segítségére sietett.

A rokon odament a támadókhoz, mire azok egy-egy rugós kést vettek elő és az ismerőst, valamint a rokonát azzal kezdték fenyegetni, majd az egyik támadó az egyenesen tartott késsel meg akarta szúrni az ismerősét, akit a rokona elhúzott a penge elől.

Azonban a rokon mikor megfordult, akkor az egyik férfi oldalba szúrta.

A sérült férfinek súlyos sérülései lettek, ezért visszament a lakásába, majd ott mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Az, hogy a férfi nem került közvetlen életveszélybe csak a szerencsének köszönhető.

Az ügyészség a késelő férfival szemben életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást javasolt, valamint társával szemben pénzbüntetést.

Képünk illusztráció!

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

