Megkéselte sógornőjét egy miskolci nő

Tavaly decemberben egy miskolci nő lakásába ment a fia és annak barátnője, valamint a nő egyik ismerőse, hogy segítsenek a nő tévéjét beszerelni és beállítani. Azonban a nő és a fia a beszerelés közben összevesztek, és a férfi elment a lakásból, majd ezek után az ismerős is. Így a nő és a sógornője ketten maradtak.

Este a két nő a konyhában iszogatott, dohányzott, majd összevesztek egymással. Mindketten egymást kezdték szidni, majd összeverekedtek. Verekedés közben a nő felvett egy 10 centiméter pengehosszúságú kést és azzal a bal oldalán megszúrta a sógornőjét, aki ezután is tovább szidalmazta anyósát.

Emiatt a nő még négyszer megszúrta fia élettárását.

A közvetlen életveszélyes állapotban lévő nő kiment a lakásból, a lépcsőházban a tizedik emeletről a hetedikig jutott, ahol összeesett. A súlyosan megsérült nőre végül a házban lakók találtak rá, akik értesítették a mentőket.

Az ügyészség a miskolci nővel szemben börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock/Depiction Images / Shutterstock/Depiction Images

Egy Bács-Kiskun vármegyei nő pedig a gyereke mellett aludt, amikor hajnalban felriadt. Ekkor kiment a konyhába, megfogott egy kést, majd azt kiabálva, hogy „sátán”, többször megszúrta a lányát.