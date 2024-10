Ez a férfi késsel a kezében rabolt el egy taxit - fotó

A taxisofőr a férfit a VIII. kerületi Gázláng utcában vette fel, ahonnan a XVIII. kerületbe vitette magát, ahol kését elővéve halálosan megfenyegette az idős sofőrt. Azt mondta, ha nem adja oda az autót a kulccsal együtt, megöli.

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság rablás miatt indított a férfi ellen, akinek már a nevét is tudják: Lakatos Antal. Ellene, és ellopott autó ellen is körözést adtak ki, utóbbinak

rendszáma: TX-AE 954, ez egy Ford Focus taxi.

Alábbi elérhetőségeken tud névtelen bejelentést tenni, amennyiben rendelkezik bármilyen információval az üggyel kapcsolatban, ez pedig egy fotó a férfiról.

Fotó: Police.hu

