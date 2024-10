Kiderültek a munkáshitel és az otthonfelújítási-program részletei, a 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése

A kormány délelőtt a 2025-ös költségvetést tárgyalta meg. Ez már magába foglalja azokat a programokat, amelyek az új gazdasági akcióterv 21 pontjait is tartalmazza – mondta Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ezekről bárki állást foglalhat a nemzeti konzultáció során, ugyanis a költségvetést csak decemberben fogadják majd el, az január elsejétől lép érvénybe.

Gulyás Gergely: A munkáshitelre az lesz jogosult, aki a tizenhetedik életévét betöltötte

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Mint mondta, a

célkitűzés, hogy 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedés legyen jövő évben Magyarországon.

A BMW és a BYD jövő évtől működni kezd Magyarországon, ez önmagában is kimutatható gazdasági növekedést fog eredményezni.

Munkáshitel a fiataloknak

A tárcavezető elmondta, a munkáshitelre az lesz jogosult, aki a tizenhetedik életévét betöltötte, de a huszonhatot nem. Ennek maximális összege 4 millió forint, a hitel kamatmentes, szabadon felhasználható. A felvétel feltétele, hogy valaki legalább heti 20 órában foglalkoztatott legyen, vagy vállalkozó. A diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek fel.

Otthonfelújítási program

Döntött a kormány a vidéki otthonfelújítási támogatásról. A jogosultak azok a gyermekes családok aki ötezernél kevesebb lélekszámú településen laknak - mondta Gulyás Gergely. Mint mondta, a most bevezetendő konstrukció megegyezik a 2021-2022-ben bevezetett programmal. Kiemelte: a munkadíj költségek 50 százalékát fizet ki a kormány és a költségtérítés legfelső határa három millió forint lehet. Felhívta a figyelmet arra, a korábbi programokban résztvevő családok a két programban is együttesen is csak 3 millióig vehet igénybe támogatást.



A miniszter beszélt arról is, a kormány benyújtott kedden javaslatokat az Országgyűlésnek, amelynek fókuszában a gazdasági semlegesség elérése áll, ami meggyengíti azokat az elemeket amik a magyar gazdaságot visszahúzza. Ennek része a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázása két részletben.



Vitályos Eszter elmondta, az elmúlt két hétben több mint egymilliárd forintból újultak meg óvodák és bölcsődék, a kormány 2010 óta 319 milliárd forintot fordított az óvodák és bölcsődék felújítására.