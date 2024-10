Lakatos Márk nem először keveredik pedofilbotrányba

Tovább dagad a botrány az ismert stylist, Lakatos Márk körül, miután egy nevelőintézetben felnőtt fiatal arról számolt be, hogy évekkel ezelőtt szexuálisan kihasználta őt. Ábrahám Róbert publicista, a PestiSrácok volt újságírója néhány napja arról számolt be, hogy az ügyészségen járt, ahol több vallomást is leadott olyan súlyos bűncselekmények ügyében, mint gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem. Nem ez a baloldali öltöztető egyetlen botránya.

A Magyar Nemzet szemléje szerint az esetről készített videóban arról beszélt, hogy egy közszereplő homoszexuális kapcsolatra kényszerített egy árvaházban élő kiskorú gyereket. A videóban mindkét vallomásból hallhatunk részleteket: a bántalmazott arról beszélt, hogy az érintett közszereplővel 15 éves korában találkozott először. Elmondása szerint egy játszótéren találkozott egy férfival, aki a Batthyány térre vitte, ahol állítólag az ügyben érintett közszereplő átvette, majd felvitte a lakására. Szexuális szolgáltatásra kényszerítette, aminek fejében – a bántalmazott fiú állítása szerint – egy pár cipőt és pénzt ígértek neki. Lakatos Márk tagadta a vádakat, és úgy hírlik, külföldre távozott a botrány kirobbanása után. Nem az első ilyen eset A Magyar Nemzet szerint azonban nem ez az első eset, hogy Lakatos Márkot kiskorú fiúkkal hozzák összefüggésbe. Amint azt a Magyar Nemzet is megírta annak idején, márciusban egy fiatalember kereste fel a Bors szerkesztőségét, majd elmesélte, hogy az ismert baloldali öltöztető hogyan próbálta meg becserkészni. A Messengeren történt üzenetváltásokról készített képernyőfelvételeket el is küldte a lap szerkesztőségének. Fotó: Magyar Nemzet Perverz üzeneteket küldött 16-17 éves koromban a szüleim néha a hétvégén, egyszer-egyszer megengedték, hogy elmenjek késő estig szórakozni. Persze pesti Belváros és a felkapott bulihelyek. Aztán az egyik helyen Lakatos, mondjuk így, kinézett magának. Beszélgetni, lépésről lépésre barátkozni kezdett. Csak később jöttem rá, hogy szexuálisan próbál beetetni. Nekem ő egy híresség volt, egy celeb, és persze egy 16 éves fiúnak ez még tetszik is. Ráadásul eleinte nem fogtam gyanút. Aztán néhány célratörő üzenet után már persze kapcsoltam" – fejtette ki a fiatalember a Borsnak, hogyan ismerkedett meg kamaszként Lakatos Márkkal. Amikor a fiú rájött, hogy mire is próbálja rábeszélni Lakatos Márk, mindent elmondott otthon a szüleinek. Nagyon felháborodtak a történtek hallatán, és azt javasolták, hogy a népszerű influenszer minden egyes üzenetét mentse el.

Mint megírtuk korábban, Ábrahám Róbertnek több ismert ember is jelezte, hogy információik vannak a baloldali influenszerrel szemben felhozott vádakkal kapcsolatban, amiket hamarosan nyilvánosságra is hoznak. Az újságíró kifejtette: nem célja Lakatos Márk lejáratása, ő a konkrét ügyön túlmutató hálózatot szeretné leépíteni. Még több információ és képernyőfotó a beszélgetésből elérhető ITT!

