Lakatos Márk szexbotránya: kedden kihallgathatják a tanút

Akár már kedden kihallgathatják tanúként azt a volt intézetis fiút, akit állítása szerint 15 éves korában homoszexuális kapcsolatra használta Lakatos Márk öltöztető és baloldali aktivista. A fiút állítólag egy ezzel foglalkozó ember kiközvetítette Lakatosnak, ezért emberkereskedelem miatt nyomozhatnak a budapesti rendőrök. Ebben az ügyben felmerülhet még a szexuális erőszak is, hiszen a fiú azt állítja, olyat is meg kellett tennie Lakatosnak, amibe nem egyezett bele. Mindeközben a BRFK gyermekpornográfia miatt nyomoz VV Zsolthoz kapcsolódóan is.

Vágólapra másolva!

Várhatóan még kedden kihallgatják tanúként azt a volt intézetis fiút, aki videón elmondta: 15 éves korában egy ezzel foglalkozó ember “kiközvetítette” őt Lakatos Márknak, akivel fajtalankodnia kellett. Cserébe állítólag egy sportcipőt ígéret neki a Lakatos. A közvetítő a Batthyány térre vitte, ahonnan a közelben lakó közismert baloldali és gyermekjogvédő aktivista lakására vitték. Itt aztán olyat is meg kellett tennie – így a volt intézetis fiú -, amit nem akart és előzetesen sem volt róla szó - írta a Pestisrácok. A fiú tanúkénti kihallgatása csak első lépés a nyomozásban, amit emberkereskedelem gyanúja miatt indíthattak, ismeretlen tettes ellen. Vallomását nyilvánvalóan elemeznie kell pszichológusnak is, hogy mennyire életszerű az, amit elmond. Az elmondottak alapján pedig akár újabb szakértőket is bevonhatnak a nyomozásba. Ugyanakkor ki kell hallgatni a közvetítőt, Lakatos Márkot és a fiú környezetéből azokat, akikkel együtt volt intézetis. Az sem kizárt, hogy homoszexuális prostituált fiúkat is meg kell majd hallgatni, hiszen az áldozatként fellépő fiú elmondta: a történtek hatására hivatásos homoszexuális prostituált lett. Általánosságban – és az ártatlanság vélelmét hangsúlyozva – elmondható: a BTK szerint mindkét fél elköveti az emberkereskedelem bűncselekményét, mind a közvetítő, mind a fogadó. Bizonyítottság esetében 5 – 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki érte. Az intézetis fiú fiatalkorú – 15 éves – volt az állítólagos elkövetés időpontjában. Beleegyezésével szexuális/homoszexuális aktus is folytatható vele. Csakhogy azt állítja: olyat is meg kellett tennie, amit nem akart. Ez pedig már a szexuális erőszak bűncselekményének elkövetését veti fel. Bizonyítottság esetében ezért 5 év szabadságvesztés is járhat. A Magyar Nemzet írta meg kedden elsőként, hogy a Lakatos-féle ügy nyomozása mellett gyermekpornográfia gyanújával zajlik egy másik homoszexualitással kapcsolatos nyomozás is a BRFK-n VV Zsolti ellen.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!