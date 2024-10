Elhárult az utolsó akadály is, a magyar állam megvásárolja az osztrák Strabag tulajdonrészét a GySEV-ben

Mostantól miénk a döntő szó a GySEV-ben. Néhány napja az utolsó jogi akadály is elhárult azelől, hogy a magyar állam megvásárolja az osztrák Strabag tulajdonrészét a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-ben, vagyis a GySEV-ben. A magyar állam kifizette a részvények vételárát, így csütörtöktől nemcsak a többség lesz a magyaroké, hanem az irányítás is - jelentette be Lázár János. A közlekedési és építésügyi miniszter közölte, a többség eddig is a miénk volt, csak épp a szocialista kormányok rossz megállapodása miatt a döntő szó eddig az osztrákoknál volt. Mi fizettünk, ők diktáltak.

A kormánytól kapott feladat végrehajtása küzdelmes folyamat volt, ráadásul baráti tűztől sem mentes, hiszen nemcsak osztrák, hanem hazai oldalról is kaptam, kaptunk támadásokat miatta. De megcsináltuk, Magyarország megcsinálta!"

Győztünk és ezzel a győzelemmel minden magyar utas nyer, hiszen például a közös vállalat járműbeszerzései mostantól a magyarországi járműhiányt is közvetlenebb módon enyhíthetik - tette hozzá.

Lázár közölte, fontos, hogy a GySEV továbbra is közös cég marad, megőrizve annak 150 éves történelmi múltját, hagyományait. Kisebbségi tulajdonosként ezentúl is partnerünk lesz az osztrák állam, amit személyesen is fontosnak tartok, mert a célunk az, hogy a GySEV regionálisan is jelentős szereplővé nőhesse ki magát, amelynek nemcsak a magyarok és az osztrákok, de a közép-európai térség polgárai is haszonélvezői lesznek - tette hozzá. A nótát azonban mindig annak kell rendelnie, aki a számlát fizeti. Ez pedig Magyarország, és erről mától papírunk is van - zárul a bejegyzés.