Ez a 150 legjobb hazai termelő - strucctenyésztő és gyömbértermelő is van köztük

A legjobb hazai kistermelőket, csúcsminőségű termékeiket mutatja be a Magyar Konyha magazin októberben megjelent Top 150 Termelői Kalauza. A húsok, gabonák, tejtermékek, sajtok, zöldségek és gyümölcsök mellett egzotikus finomságokat termelő vállalkozók is megtalálhatók a kiadványban, például struccfarm vagy gyömbértermesztő. Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője az Origónak elmondta: nemcsak a termelőket mutatja be a kiadvány, hanem olyan piacokat is megtalálhat az olvasó a könyvben, ahol a top 150 termelő termékeit meg lehet vásárolni. Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke úgy fogalmazott: a kiadvány a magas minőséget nyújtó kistermelőkből, vállalkozásokból, közösségekből válogatott, előnyben részesítve a fenntartható gazdálkodást folytatókat.

A kiadványt a budapesti Fény utcai piac FeteKert kávázójában mutatták be. Lévai Anikó, a magazin szerkesztőbizottságának elnöke elmondta: a kávézó és annak boltja a Felzárkózó települések programhoz csatlakozva kínálja a helyi termelők csúcsminőségű készítményeit. Vinkó József főszerkesztő arról beszélt, hogy egyre több a minőségi alapanyagokat előállító hazai termelő. Meglátása szerint ez annak is köszönhető, hogy Magyarországon is megjelentek a kiváló alapanyagokat kereső tudatos fogyasztók. A kötet őket segíti. Az Origo a kötet bemutatóján forgatott. Nézze meg a videót.

