Arra, hogy Magyar Péter nem mond le mentelmi jogáról, Gulyás Gergely a Kormányinfón úgy reagált: Magyar Péter azzal tudja felvenni a versenyt Gyurcsánnyal, hogy még több valótlanságot állít. Először azt mondta, nem megy ki az EP-be, aztán kiment, most pedig a mentelmi joga mögé bújik, amikor felmerült ellene a lopás megalapozott gyanúja – mondta.

Magyar nem mond le a mentelmi jogáról

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Mint arról korábban beszámoltunk, a legfőbb ügyész a múlt héten indítványozta az Európai Parlamentnél, hogy függesszék fel Magyar Péter mentelmi jogát, miután a politikus az Ötkert nevű luxusdiszkóban elvette egy férfi kezéből a telefonját, majd bedobta a Dunába. Magyar Péter az uniós választási kampányban rendszeresen beszélt arról, hogy nem kell neki mentelmi jog, egyenesen harcolni fog a mentelmi jog intézménye ellen - sőt, eleve be sem fog ülni az Európai Parlamentbe. Természetesen a diszkópolitikus ezekkel kapcsolatban is hazudott. Beült az EP-be, és most a mentelmi joga mögé bújik. Brüsszel még mindig hallgat arról, felfüggesztik-e a diszkópolitikus mentelmi jogát.