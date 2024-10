Magyar Péter baloldali botránypolitikusokkal vonul fel

A baloldali ellenzéktől nem idegen, hogy a közmédia ellen hergeljen. Magyar Péter is a DK, valamint a 2022-es választáson együtt induló baloldali összefogás többi szereplőjének bevett módszerét követi, amikor olyan valótlanságok terjesztésével igyekszik a közhangulatot a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) ellen fordítani, hogy nem biztosítanak neki megszólalási lehetőséget - írta Magyar Nemzet.

Ebben az sem zavarta, hogy az elmúlt hetekben szerepelt a köztévében és a közrádióban, és számos egyéb meghívással is megkeresték, amelyekre nem reagált.

Magyar akkor is ezt a receptet követi, amikor „goebbelsi propagandagyárnak” titulálja a közszolgálati televíziót, valamint amikor a szimpatizánsait az MTVA székháza elé hívja tüntetni. Az október 5-re beharangozott demonstráció előképei a 2018 decemberi, a túlóratörvény elleni tiltakozásul szervezett tüntetések, amelyek során számos baloldali politikus az épületbe behatolva rendbontásba kezdett és a biztonsági személyzet többszöri felszólítása ellenére is órákon keresztül folytatták az intézmény működését megzavaró performanszaikat.

Ismerős arcok

Ráadásul a 2018-as megmozdulások szereplői sorra jelentik be, hogy szombaton is ott lesznek a Kunigunda útján, a közmédia székházánál. Így például az LMP egykori társelnöke, a jelenleg független képviselő Hadházy Ákos, aki a hat évvel ezelőtti tüntetés egyik szervezője volt, Tordai Bence, a Párbeszéd korábbi társelnöke, valamint a jelenleg a Nép Pártján nevű formációban tevékenykedő Jakab Péter, a Jobbik korábbi elnöke. A 2RK elnevezésű pártja színeiben jelen lesz egy másik hajdani Jobbik-vezér, Vona Gábor is, a Momentum ugyancsak képviselteti magát az eseményen.

Saját magukat buktatták le

A 2018-as tüntetéssorozat abból a szempontból különleges, hogy a baloldali politikusok maguk is megörökítették a randalírozásukat, amelyről az intézmény biztonsági rendszere és munkatársai szintén felvételeket készítettek. A videókból kiderül, hogy az ellenzéki parlamenti pártok képviselői milyen arcátlan és primitív hazugságokkal igyekeztek lejáratni a közszolgálati médiát és próbáltak népszerűséget kovácsolni maguknak.

Számos jelenet azonnal mémmé vált. Így például az, amikor Kunhalmi Ágnes, az MSZP néhány napja leköszönt társelnöke úgy tett, mintha a padlóra lökték volna, holott a felvételeken jól látható, hogy ő maga futott neki egy ajtónak, amelyet az MTVA munkatársai csuktak be előtte. A kellemetlen közjátékhoz Szél Bernadett, az LMP egykori társelnöke is asszisztált, amikor „Jaj, Istenem, Ági! Segítsetek!” felkiáltással a panaszos sikollyal a földre omló Kunhalmihoz sietett.

K...rva erős képek

Egy másik rossz emlékű jelenet Bangóné Borbély Ildikóhoz fűződik. A pártjából azóta kizárt egykori szocialista országgyűlési képviselő jó lehetőséget látott abban, hogy hamisan a tévé biztonsági személyzete által vegzált áldozatnak állítsa be magát és társait. – K...va erős kép lenne, ha lefekszünk a lépcső elé és tarkóra tesszük a kezünket – győzködte Bősz Anettet, hogy minden kényszerítés hiányában is tegyenek így. Érdekesség, hogy Bangóné először megkérte Bőszt, hogy állítsa le a videófelvételt, ám a liberális pártiból később DK-ssá avanzsált politikus ezt elfelejtette – vagy nem akarta – megtenni és végül nyilvánosságra is került a felvétel.