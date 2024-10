A magyar gazdák tönkretételétől a migránsok betelepítéséig: Magyar Péter így szolgálja ki Brüsszelt

Magyar Péter és társai mára minden fontos kérdésben a brüsszeli globalista álláspontot szajkózzák, sőt állva tapsolnak a magyargyűlölő Manfred Webernek is. Legutóbb újabb fajsúlyos témakörben mutatták meg valódi arcukat Magyar Péterék, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői ugyanis szavazataikkal kiálltak a genderideológia és az LMBTQ-propaganda támogatása mellett. Mindezek mellett támogatták a migrációs paktumot is. Magyar Péter pedig korábban arról beszélt, hogy Magyarországnak egy kis szuverenitásról kell lemondania. A Brüsszel által lopási ügye miatt mentelmi jogával zsarolt és magyarországi helytartónak kiszemelt Magyar Péter azonnal lelkesen támogatta Ursula von der Leyen azon javaslatát is, miszerint szüntessék meg a területalapú mezőgazdasági támogatásokat is. Világos, hogy Magyar Péter a mentelmi jogának a megtartásáért cserébe arra is képes, hogy a magyar gazdáknak járó pénzt inkább Ukrajna kapja meg.

„Világos, hogy a brüsszeli baloldali többség miért Magyar Pétert szeretné látni a magyar kormány élén. Magyar Péter gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint az uniós politikusok. Vajon miért vannak ennyire szinkronban?” – írta korábban Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Magyar Péter mára Brüsszel hűséges szolgája lett

Fotó: Polyák Attila - Origo Kovács Zoltán arra reagált, hogy a Tisza Párt vezetője korábban egy Facebookon tett bejegyzésében azt kifogásolta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Georgiába utazott. A diszkópolitikus tehát megint ugyanazt mondta, mint a brüsszeli bürokraták. Brüsszeli diktátumokat teljesít Magyar Magyar egyébként mára teljes mértékben csak azt tudja szajkózni, amit brüsszeli főnökei diktálnak neki. Pár napja Magyar Péter pártja egyértelművé tette, hogy az Európai Néppárt álláspontjára támaszkodik, ami egyfajta kötelezettség számukra. Erről maga a párt európai parlamenti képviselője, delegációvezetője, Tarr Zoltán beszélt a Republikon Intézetnek adott interjúban. Előbb elismerte, hogy „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok…” Majd konkrétan azt mondta: Ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük. A párt uniós politizálásáról szólva egyértelművé tette, hogy „több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük.” Kiállás az LMBTQ-propaganda mellett Magyarék nemrégiben többek között megszavazták hogy elegendő uniós támogatást kell biztosítani az LMBTIQ+-jogok védelmének előmozdításához, és tovább kell erősíteni a civil szervezetek és újságírók ezzel kapcsolatos munkáját. Egy másik szavazatukkal kiálltak amellett, hogy továbbra is tartsák vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Szavazataik így egy eléggé egyértelmű Tisza-politikát rajzolnak ki: az elosztásról szóló migránspaktumra mehet több pénz, az érzékenyítésre mehet több pénz, Magyarországra viszont ne menjen. Mindezek mellett egyértelművé vált, hogy Magyar Péter pártja Brüsszelben támogatta a hírhedt migrációs paktumot, amely bevándorlókat telepítene hazánkba. A dokumentumban ugyanis ez szerepel: A menekültügyi, migrációs és integrációs alap keretében további finanszírozásra van szükség a menekültügyi és migrációs paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében; ezért úgy határoz, hogy 2025-re a költségvetési tervezethez képest 25 millió euróval megerősíti a menekültügyi, migrációs és integrációs alapot, tekintettel arra, hogy az pozitívan járult hozzá a menekültek azonnali támogatásához. Az is kiderült, hogy Magyar Péterék már azt a javaslatot nem támogatták, hogy Magyarország kétmilliárd eurónyi támogatást kapjon a déli határokon felállított határkerítés költségeinek fedezésére.

Magyar Péter bejelentette: lemondana hazánk szuverenitásának egy részéről Még október közepén egészen megdöbbentő kijelentést tett Magyarország szuverenitásáról, nemzeti önrendelkezéséről Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke hazánk uniós ügyészséghez való esetleges csatlakozásáról beszélt a közelmúltban, a videóra is rögzített eszmefuttatásban pedig így fogalmazott: „Valóban, egy pici részéről a nemzeti szuverenitásnak le kell mondania annak a tagállamnak, amelyik (...) csatlakozni akar (...) az Európai Ügyészséghez. De ennek a szuverenitásnak jóval nagyobb részéről mondtunk mi le, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, vagy amikor beléptünk a schengeni övezetbe és tulajdonképpen rengeteg jogalkotásnál még mondunk le egy pici részéről a szuverenitásnak.” Magyar érvelését csak egyféleképpen lehet értelmezni: a jogász végzettségű politikus a hazai alkotmányos rendszert is félreértelmezi, hogy megindokolja a brüsszeli elvárások teljesítését. Magyarország Alaptörvénye ugyanis egészen egyértelműen fogalmaz a kérdésben: az uniós csatlakozással hazánk nem mondott le a szuverenitásáról. Arról van szó, hogy bizonyos, előre meghatározott hatásköröket Magyarország a többi tagországgal együtt, az uniós intézmények útján gyakorol. Ha úgy tetszik, bizonyos hatásköröket, mint minden uniós állam, Magyarország is átadott az EU-nak, de eközben a szuverenitás, az önrendelkezés nem sérült.

Az Alaptörvény ezt E cikkében eképpen fogalmazza meg: „Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.” De hozzáteszi, hogy az ilyen „hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát.”

A tiszások az EP-ben a hazánkkal szemben folytatott brüsszeli zsarolás oldalára álltak A tiszások egy jelentéstervezet azon bekezdését is megszavazták, hogy amely „ismételten felhívja a tanácsot és a bizottságot, hogy teljeskörűen alkalmazzák az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendeletet.” A dokumentumban hangsúlyozzák: „különösen, hogy a jogállamiság betartása az uniós forrásokhoz való hozzáférés alapvető előfeltétele”. Az EP jelentéstervezete szerint a jogállamisággal kapcsolatos rendszerszintű problémák, például a hatalmi ágak szétválasztása elvének megsértése vagy az igazságszolgáltatás függetlenségének megtámadására vagy a korrupció elleni küzdelem intézményeinek felszámolására irányuló közelmúltbeli tagállami kísérletek egyértelmű kockázatot jelentenek az unió pénzügyi érdekeire és az uniós költségvetés védelmére nézve. Ezért felhívják a bizottságot, hogy ne engedjen visszalépést a jogállamiság és az intézmények védelme területén elért eredmények tekintetében.

Világos tehát, hogy ennek a dokumentumnak a megszavazásával Magyar Péter pártja azonosult Brüsszel álságos módszerével, amivel alaptalan jogállami problémákra hivatkozva visszatartják a magyaroknak járó uniós pénzeket. 160 ezer magyar gazdát tenne tönkre Magyar Péter Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője korábban videóban reagált Magyar Péter uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos kijelentéseire. Mint fogalmazott, a Tisza Párt vezetője próbálja letagadni a támogatásokkal kapcsolatban tett állásfoglalását. A kormánypárti EP-képviselő ezután azzal folytatta, hogy, aki kételkedik az egészben, nézze meg Magyar Péter saját bejegyzését a saját Facebook-oldaláról. A Tisza-vezér úgy fogalmazott a közösségi médiában, hogy „az egész Unióban és Magyarországon is az organikus mezőgazdasági termelést kellene támogatni a jelenlegi extenzív gabonatermelés helyett”. „Tehát nem mellett, helyett. Ő tehát nem támogatná a gabonatermelést, és elvenné a magyar gazdáktól az ilyen támogatásokat, amelyek egyébként területalapú támogatásként érkeznek leginkább. Ez több mint félezermilliárdos támogatást jelent, és 160 ezer magyar gazda kap ilyet minden évben” – ismertette Dömötör. Az EP-képviselő megjegyezte, hogy vannak már olyan tervek az Európai Bizottság környékén, melyek az ilyen területalapú támogatások kivezetéséről szólnak. „Ehhez a kórushoz csatlakozott most Magyar Péter” – hangzott el. Ilyen az, amikor valaki átveszi az új, külföldi támogatóinak az érvelését – utalhatott ezzel Dömötör Csaba az Európai Néppártra, melybe a Tisza Párt is beletartozik. Magyar Péter állva tapsolt az Ukrajnát támogató erőknek Mint arról az Origo korábban többször beszámolt, az Európai Parlament vitanapja világosan megmutatta, hogy a brüsszeli elit Magyar Pétert szeretné kormányon látni Magyarországon, és ennek érdekében mindent bevetnek. Ursula von der Leyen és a nyíltan magyargyűlölő Manfred Weber logikája érthető: azt szeretnék, ha Magyarország befejezné a szuverén politikát, és a brüsszeli elvárásnak megfelelően beengedné a migránsokat és támogatná a háborút. Magyar Péter pedig eladta magát, illetve a mentelmi jogát is így kívánja megtartani, nem akar felelni az általa elkövetett bűncselekményekért. Magyar Péter és a Tisza Párt mindent végrehajt, amit az Európai Néppárt és annak vezetője, Manfred Weber megkövetel. Nem véletlen, hogy percekkel azelőtt, hogy Orbán Viktor felszólalt a strasbourgi EP-ülésen Magyar közös sajtótájékoztatót tartott Weberrel. Aztán az ülésteremben a Tisza Párt elnöke állva tapsolta meg Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, aki a felszólalásában durva támadást intézett a magyar kormányfő ellen, és Ukrajna további pénzügyi, katonai és politikai támogatása mellett tett hitet. Manfred Weber pedig egyértelműen kijelentette, hogy Magyar Péter mögött állnak és őt támogatják.

Magyar Péter a földig hajolt Brüsszel és Weber előtt

A Weber–Magyar-paktum világos – mutatott rá korábban közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Manfred Weber elmondta, hogy le akarja váltani a szuverenista Orbán-kormányt,

Brüsszel emberének pedig Magyar Pétert választotta. Menczer Tamás szerint ez nem meglepő, „hiszen aki a feleségét és a családját elárulja, a hazájával is megteszi ugyanezt”. Magyar Péter a földig hajolt Brüsszel és Weber előtt, és a mentelmi jogáért cserébe mindent végrehajt – jegyezte meg a politikus. Nem kérünk a brüsszeli birodalomból, és nem kérünk a Brüsszel által irányított politikusokból sem. Megvédjük a családunkat és megvédjük a hazánkat! – jelentette ki Menczer Tamás.

