Magyar Péter Brüsszel embere, aki a magyar emberek ellen dolgozik

Az Európai Parlament vitanapja világosan megmutatta, hogy a brüsszeli elit Magyar Pétert szeretné kormányon látni Magyarországon, és ezt teljes nyíltan ki is mondta Manfred Weber – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Miért fontos a háborúpárti brüsszeli elitnek, hogy Magyar Pétert irányítani tudják?

Kiindulópont, hogy az elmondottak nemcsak politikai szimpátiaként értékelhetők, hanem beavatkozásként Magyarország belügyeibe, ami súlyos szuverenitási kérdéseket vet fel.

2024. október 9-én Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke úgy fogalmazott, hogy, ahogy Tusknak sikerült legyőznie Kaczyńskit, úgy Magyar Péter is le fogja győzni Orbán Viktort, Magyar Péter a jövő.

A brüsszeli hatalmi elit szemében Magyar Péter olyan figura, aki – Tuskhoz hasonlóan – támogatná a háborúpárti politikát és a brüsszeli irányelveket, amit a jelenlegi magyar kormány következetesen ellenez.

Az ilyen külső befolyás célja, hogy a magyar belpolitikába beavatkozva olyan vezető kerüljön pozícióba, aki fogékonyabb a brüsszeli irányításra, ezzel pedig csökkenti Magyarország saját nemzeti érdekei feletti rendelkezését.

Ez a fajta beavatkozás a nemzeti szuverenitás megsértését jelenti, hiszen a magyar választók szabad akaratát igyekszik befolyásolni egy külső politikai szövetség által. Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikk (2) bekezdése alapján az EU tiszteletben tartja a nemzeti identitást. E rendelkezés megköveteli, hogy az intézményekben tartózkodjanak ezek belügyeibe való beavatkozástól, különösen olyan területeken, mint a kormányzat megválasztása, amely a nemzeti szuverenitás része. Tehát e szövetség nem csupán hazánk érdekeit sérti, hanem EU-s alapelvet is.

A területi integritás és politikai függetlenség kérdésében a be nem avatkozás elve már évszázadok óta jelen van a nemzetállamok gyakorlatában, és az 1919-ben megalakult, a mai ENSZ közvetlen jogelődjének tekinthető Népszövetség Egyezségokmányának 15. cikk (8) bekezdése is tartalmazta ezt a fontos alapelvet, illetőleg az államok jogairól és kötelességeiről szóló 1933. évi montevideói egyezmény záradéka „a szabadságba, a szuverenitásba vagy más belügyekbe, illetve a más nemzetek kormányzati folyamataiba való beavatkozást” vette tilalom alá. Az elmúlt évszázadban kezdett igazán megszilárdulni az az elv, hogy a katonaihoz képest „soft” jellegűnek tekinthető, de a politikai belügyeket mégiscsak érintő beavatkozási kísérletek ügye is egyre inkább részét képezi a szuverenitásvédelem kérdéskörének. Mindezek még egy szupranacionális államszövetségen belül is irányadóak mind a mai napig.