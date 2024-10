Magyar Péter pártja ki akart rúgatni valakit, de ismét magukat járatták le

Magyar Péterék baklövését Hont András vette észre, amit aztán közzé is tett a közösségi oldalán. Úgy fogalmazott:

Mire a főjegyző tájékoztatta a roppant fölkészült hobbipolitikusokat: az illetővel szemben nehéz lesz eljárni, mivel két éve nem dolgozik már az Állatkertben, egyébként meg a főpolgármester nem is munkáltatója.

Magyar Péterék írtak egy kiegészítést is, Hont erre így reagált:

Mivel a frakció és vezetője nem csinált még eléggé hülyét magából, ezért írt egy kiegészítést, hogy ők ezt nem tudták – most tessék figyelni – , mert NINCS FÖNN A WIKIPÉDIÁN.

(Szerinte az Állatkert honlapján se, de azon rajta van, le kell pörgetni az aljára a közérdekű adatokhoz – szívesen).”

Biztos ami biztos, Hont mellékelte a közérdekű információkhoz a forrást, amit a tiszás politikusok nem találtak meg - írja a Mandiner.

Úgy tűnik, amennyiben Magyar Péterék mellett nincs egy olyan pártcsalád, amely megmondja nekik, hogy mit-hogyan cselekedjenek, akkor rögtön zavar keletkezik a pártban és hibát hibára halmoznak. Mint kiderült, a napokban Magyar Péter párttársa, Tarr Zoltán elkotyogta egy interjúban, hogy lényegében igazodni kívánnak az uniós intézményben az Európai Néppárt politikájához, vagyis álláspontjukat kötelezettségnek tekintik és teljesen magukévá is teszik. Nem is bíznak semmit a véletlenre, a baki lehetőségét is igyekeznek kizárni azzal, hogy mindenben úgy szavaznak ahogyan azt kérik tőlük. A napokban többek között így tettek az illegális migrációval és az LMBTQ-propagandával kapcsolatos szavazások alkalmával is.