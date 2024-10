Miért van ennyi bűnöző Magyar Péter mellett?

A Magyar Nemzet értesülései szerint 2024. augusztus 17-én a tiszások egy találkozót szerveztek öt Pest megyei választókerület városi koordinátorainak Dunaharasztiban, ahol Trentin Balázs is jelen volt vendégként. Magyar Péter ugyanakkor állítja, hogy a pártjának nincs üzleti kapcsolata olyan cégekkel, amelyek korábban a Diákhitel Központnak dolgoztak.

Szeptember 20-án a Szabad Európa a laphoz eljutott képernyőfelvételek alapján közzétette, hogy

tavasszal és nyáron többször az a Trentin Balázs irányította a Tisza Párt aktivistáit, akinek a Troia Média Kft. nevű cége 2022-ben kizárólag a Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központtól jutott bevételhez.

Trentin Balázs a képek szerint az utcai kitelepülésekkel vagy a párt kampányvideóinak megosztásával kapcsolatban adott instrukciókat az aktivisták részére. Cége, a Troia 2022-ben 13,42 millió forint bevételre tett szert értékesítésből, miután az előző év végén majdnem pontosan ugyanekkora összegre, 13,34 millió forintra (áfával együtt 16,94 millió forint) szerződött a Diákhitel Központtal. A szerződés szerint a Troiának egy 40-50 oldalas tanulmányt és egy vezetői prezentációt kellett összeállítania a diákhitel nemzetgazdasági hatásáról és várható hatásáról.

Ezen a szerződéseket Hadházy Ákos előbb megszerezte, majd azokat Magyar Péternek el is juttatta. A dokumentumok között szerepeltek a Magyar által még februárban, a politikus színre lépésekor túlárazottnak nevezett szerződések is. A független képviselő jelezte Magyar Péternek, hogy amennyiben nem kap tőle további válaszokat, készen áll valóban feljelentést tenni, ahogy tette azt más ügyekben is korábban.

A Magyar Nemzet kiderítette, hogy

a Magyar vezette Diákhitel Központ 2021. december elsején kötött szerződést a Troia Media Kft.-vel, 13,34 millió forintért.

Valamint korábban a Think & Tank Management Kft.-vel is szerződést kötött. Az a megbízás 14,7 millió forintról szólt, a munkát 2020. december 14. és 31. között kellett elvégezni. A két szerződés körülményeiben több közös pont is akad. Egyrészt mind a kettő éppen csak nem éri el a 15 millió forintot, másrészt mindkettőt az adott év utolsó napjaiban kötötték. Hadházy Ákos ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az összegeket úgy határozták meg, hogy ne kelljen közbeszerzést kiírni, az időpontok pedig szerinte arra utalnak, hogy a Magyar Péter vezette állami cég ki akarta szórni az év közben megmaradt pénzt.

De akad még egy kapocs:

a Diákhitel Központtal szerződő mindkét vállalkozás, azaz a Troia Media Kft. és a Think & Tank Management Kft. is Trentin Balázs Lajoshoz köthető.

Előbbi közvetlenül, utóbbi céges kapcsolódásokon keresztül.

Továbbá családi kapcsolatok is felbukkannak az ügyben: a Think & Tank Management Kft.-nél a hivatalos cégadatok szerint az egyik aláírásra jogosult személy Ézsiás Zsolt Dániel. Az ő neve azért érdekes, mert a Hadházy által felsorolt szerződések egyike a First Voice Kft.-vel jött létre, amit a cég részéről Ézsiás Beatrix szignált. Némi kutakodás után talált a Magyar Nemzet egy egészen más jellegű, nem a Diákhitel Központ által kötött szerződést, amelyben Ézsiás Zsolt az egyik szerződő cég képviselőjeként, Ézsiás Beatrix pedig tanúként szerepel és a feltüntetett lakcímük megegyezik. Itt pedig nem csupán véletlen névegyezésről, hanem házastársakról vagy közeli rokonokról lehet szó.

Október 2-án

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) közölte, hogy Diákhitel Központ Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban jelenleg nyomozás van folyamatban, melyben a tanácsadó tevékenységről készült vélemény és a kapcsolódó szerződések a nyomozó hatóság rendelkezésére állnak.

Az Átlátszó megszerezte a KEHI-jelentést, amire a Tisza Párt elnöke még az első Partizánnak adott interjújában hivatkozott. Magyar visszaemlékezése szerint 2020 elején néhány hónapig már külön éltek Varga Judittal, majd egy napon megjelentek akkori munkahelyén a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal emberei, és vizsgálódni kezdtek. Az Átlátszó szerint több kérdéses szerződést is vizsgáltak a hivatal emberei, amelyekből kiderült, hogy egyes ajánlattételek esetében nem állt fent valós verseny, vagy éppen túlárazás történt. A jelentés megjegyzi, hogy

az általuk vizsgált tanulmányok értéke sokszor nem állt arányban az ellenszolgáltatással, miután olyan triviális megállapításokra jutottak, amiket ingyen az internetről bárki letölthetett volna.

A KEHI öt céget emelt ki a jelentésében, First Voice Kft., HYPERTEAM Kft., PlanB Magyarország Kft., MESTINT Kft. és a Think & Thank Management Kft. Érdekesség, hogy a PlanB, noha mostanra megszűnt a cég, korábban oldalanként 100 ezer forintért cserébe írt tanulmányt, majd 244 ezer forintos diánkénti áron egy előadást is előkészített Magyar Péteréknek.

Október 3-án az Átlátszó megszerezte a KEHI nem nyilvános jelentését, mely egyebek közt beszámol a DHK által kötött egyes szerződésekkel kapcsolatos problémákról. Mint írják, bár a kedvezőtlen tendenciát a menedzsment is észlelhette, és ezért költött közel félmilliárd forintot hirdetésekre, reklámokra és tanácsadásra, a megrendelt kutatások, elemzések és tanulmányok díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással. De olyan is előfordult, hogy triviális, az interneten számos helyen ingyenesen elérhető megállapításokra jutottak, illetve olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítési képessége eleve kétséges volt – olvasható a jelentésben.

Saját öccsét tömte ki milliókkal Magyar Péter

Mindezek mellet az is kiderült, hogy Magyar Péter vezérigazgatósága alatt a Diákhitel Központ akkori beszállítója volt a PlanB Magyarország Kft. is, amelynek akkoriban a cég munkatársa volt Magyar Márton. Magyar Péter 2019 júniusában vette át a Diákhitel Központ vezérigazgatói posztját, 2019. augusztus elsejétől lett a testvére a PlanB alkalmazottja. A kft. mintegy hat hónapon át foglalkoztatta Magyar Mártont projektmenedzserként havi 300 ezer forintért. Magyar Péter testvére 2020 februárjában felmondott, de azt nem írták meg, miért.

Később kiderült az is, hogy havi 750 ezer forintért végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat a Volánbusznál Magyar Márton. Magyar Péter testvére ugyanabban az évben dolgozott az állami vállalatnak, amikor a Tisza Párt elnöke a cég igazgatóságában ült.

Többször is volt már büntetve Magyar Péter csákánnyal tüntetni akaró akciócsoportjának vezetője

A rendőrség még múlt szombaton reggeli órákban előállította Magyar Péter rohamosztagának vezetőjét szigetszentmiklósi lakásán, ahol házkutatást is tartottak. Arról tájékoztattak, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság a médiában megjelent hírek alapján közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészület vétség gyanúja miatt hivatalból nyomozást rendelt el. Az eljárásban a BRFK rendőrei egy férfit elfogtak, előállítottak, lakásán kutatást hajtottak végre.

Ismert, Magyar Péter támogatására egy kisebb akciócsoportot, rohamosztagot szervezett az a férfi, aki

a közösségi médiába egy csákánnyal a kezében jelentkezett be, és közölte, hogy szombaton mennek tüntetni a közmédia székháza elé.

Később egy videóban arról beszélt, hogy szét fogják verni a székházat, és erre hívta fel Magyar Péter és a Tisza Párt többi hívét is.