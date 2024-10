Diákhitel-korrupció: újabb büntetőeljárás miatt is kikérhetik Magyar Péter mentelmi jogát az EP-től?

De akad még egy kapocs:

a Diákhitel Központtal szerződő mindkét vállalkozás, azaz a Troia Media Kft. és a Think & Tank Management Kft. is Trentin Balázs Lajoshoz köthető.

Előbbi közvetlenül, utóbbi céges kapcsolódásokon keresztül.

Továbbá családi kapcsolatok is felbukkannak az ügyben: a Think & Tank Management Kft.-nél a hivatalos cégadatok szerint az egyik aláírásra jogosult személy Ézsiás Zsolt Dániel. Az ő neve azért érdekes, mert a Hadházy által felsorolt szerződések egyike a First Voice Kft.-vel jött létre, amit a cég részéről Ézsiás Beatrix szignált. Némi kutakodás után talált a Magyar Nemzet egy egészen más jellegű, nem a Diákhitel Központ által kötött szerződést, amelyben Ézsiás Zsolt az egyik szerződő cég képviselőjeként, Ézsiás Beatrix pedig tanúként szerepel és a feltüntetett lakcímük megegyezik. Itt pedig nem csupán véletlen névegyezésről, hanem házastársakról vagy közeli rokonokról lehet szó.

Október 2-án

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) közölte, hogy Diákhitel Központ Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban jelenleg nyomozás van folyamatban, melyben a tanácsadó tevékenységről készült vélemény és a kapcsolódó szerződések a nyomozó hatóság rendelkezésére állnak.

Az Átlátszó megszerezte a KEHI-jelentést, amire a Tisza Párt elnöke még az első Partizánnak adott interjújában hivatkozott. Magyar visszaemlékezése szerint 2020 elején néhány hónapig már külön éltek Varga Judittal, majd egy napon megjelentek akkori munkahelyén a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal emberei, és vizsgálódni kezdtek. Az Átlátszó szerint több kérdéses szerződést is vizsgáltak a hivatal emberei, amelyekből kiderült, hogy egyes ajánlattételek esetében nem állt fent valós verseny, vagy éppen túlárazás történt. A jelentés megjegyzi, hogy

az általuk vizsgált tanulmányok értéke sokszor nem állt arányban az ellenszolgáltatással, miután olyan triviális megállapításokra jutottak, amiket ingyen az internetről bárki letölthetett volna.

A KEHI öt céget emelt ki a jelentésében, First Voice Kft., HYPERTEAM Kft., PlanB Magyarország Kft., MESTINT Kft. és a Think & Thank Management Kft. Érdekesség, hogy a PlanB, noha mostanra megszűnt a cég, korábban oldalanként 100 ezer forintért cserébe írt tanulmányt, majd 244 ezer forintos diánkénti áron egy előadást is előkészített Magyar Péteréknek.