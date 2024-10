Magyar Péter és emberei a magyar rezsicsökkentést támadják Brüsszelben

Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő 2023 augusztusában, amikor tombolt az energiaválság, hasztalannak minősítette a rezsicsökkentést a Facebook-oldalán. Továbbá arról is írt, hogy még brüsszeli tisztségviselőként számtalanszor a megszüntetése mellett érvelt. Konkrétan így fogalmazott:

Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek.

Ezen segítette most Magyar Péter, az EP-be küldte Gerzsenyit, hogy ott a magyar rezsicsökkentés ellen küzdhessen. Magyar Péter pártjának politikusairól amúgy nagyon keveset lehet tudni, a sajtó megkeresésére általában nem reagálnak. Gerzsenyiről annyi már kiderült, hogy 2005 és 2021 között már dolgozott Brüsszelben, mégpedig az Európai Bizottságnál. Valamint a közösségi médiában többek között „eurokrataként” hivatkozik magára.

Majd pár napja elmondta Nápolyban a közmédiának nyilatkozva, hogy szerinte „az segítené a lakosság érdekét és helyzetét”, hogyha ösztönöznék az embereket a megtakarításra.

Ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak

- mondta.

Tehát:

Magyar Péterék azt akarják, hogy drága legyen a rezsi, emiatt rosszabbul éljenek az emberek, és kénytelenek legyenek kevesebbet fogyasztani. Ezzel a globális energetikai cégek járnának nagyon jól, hiszen kevesebb energia termelésével és eladásával keresnének legalább ugyanannyit, vagyis sokkal nagyobb lenne a hasznuk.

Érdekesség, hogy Magyar Péter olyannyira bízhat a rezsicsökkentés ellenes Gerzsenyi Gabriellában, hogy a neve még a párt fővárosi listájára is felkerült. Gerzsenyi fontos jelöltnek bizonyulhat, mivel a rezsicsökkentés eltörlése mellett olyan fontos baloldali ügyeket is képvisel a közösségi médiában, mint az LMBTQ-életérzés.

Azonban mindezekről nem számolt be Magyar Péter a rá szavazóknak a kampánya során, sőt, a rezsicsökkentés témáját is messzire kerülte. Tisztában lehetett már akkor is vele, hogy olyan intézkedéssel szemben, amely nemcsak minden magyar számára nagy segítség, de még népszerű is, nem ildomos a jó eredmény elérése érdekében fellépni. Ismerős lehet ez a taktika: korábban hasonló álláspontot vett fel Karácsony Gergely is a migráció témájával kapcsolatban....